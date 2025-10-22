ХРАБРО И СРЦЕ НА ТЕРЕН – Милојевић најавио дуел са Брагом: Захтевна утакмица, надам се да ћемо стићи до циља
Фудбалери Црвене звезде гостују Браги у мечу трећег кола Лиге Европе у четвртак од 18.45 часова.
Брага је у прва два кола освојила шест бодова, а Звезда један.
– Што се тиче здравственог билтена, са нама није Катаи. У завршној је фази опоравка. Имамо повреду Глазера, који је имао дислокацију прста на шаци, то ће захтевати паузу од седам дана. Имамо са вирусом Лучића који је тек почео да тренира од тек после Крушевца. Вељковић је дошао са малом повредом после играња за репрезентацију. Остали играчи су у строју. Да вас предухитрим са Крунићем. Играо је после 50 дана. Ни он није у овом тренутку на 100 одсто спремности, али нам значи што је са нама – рекао је тренер Звезде Владан Милојевић на конференцији за медије у Браги.
Тренер Звезде је истакао да добро познаје квалитете Браге.
– Тенденција модерног фудбала је да тренери желе да се прилагоде противнику. Користе различите формације. Кад тренирате више се ослањате на своју екипу. Брага зна доста добро да прелази у различите формације – додао је Милојевић.
Милојевић је истакао да ће тражити од играча да се боре до последњег атома снаге.
– Резултат је најважнији, али желим да видим екипу која ће оставити срце на терену. Против оваквог противника је нормално да треба да се деси. Да изађемо храбро. Резултат може доћи као последица добре или лоше игре. Као прогнозер, не бих могао да кажем да играм за неки резултат – закључио је Милојевић.
На конференцији за медије говорио је и Бразилац Родригао који је годинама играо у португалском фудбалу.
– Знамо да ће утакмица против Браге захтевати пуно од нас што се тиче технике, али надамо се да ће наш тим стићи до циља. Брага игра више колективно, док је Порто грађен на индивидуалцима. Даћемо све од себе да победимо – рекао је Бразилац.