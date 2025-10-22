Додатна средства за спорт, здравство и комуналне послове
У градској каси 49,33 милијарде динара НОВОСАДСКА СКУПШТИНА УСВОЈИЛА РЕБАЛАНС БУЏЕТА Мићин: Нови Сад незаустављиво иде напред
На седници Скупштине Новог Сада усвојен је ребаланс буџета чиме је буџет увећан за 362 милиона динара и износиће 49,33 милијарде, а њиме су предвиђена улагања у 17 капиталних инвестиција.
О ребелансу буџета за који је гласало 43 одборника се расправљало сатима. На седници је речено да су ребалансом предвиђена додатна средства за спорт, здравство и комуналне послове.
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин обратио се представницима медија уочи 12. по реду редовне седнице Скупштине града Новог Сада рекавши да је пред одборницма велики број важних одлука које обезеђују даљи развој града, а да је ребаланс буџета једна од најважнијих тачака.
Од јуна, када је усвојен први ребаланс у износу од 48,97 милијарди, буџет града увећан је за 362 милиона динара, на 49,33 милијарди динара. У односу на основну одлуку о буџету, усвојену у марту од 45,51 милијарди, буџет је већи за 4,45 милијарди динара. У односу на ребаланс из јуна, у овом ребалансу увећан је приход од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 570 милона динара, при чему је само буџет на зараде увећан за 540 милиона динара, што значи да је настављен тренд раста запослености и да плате расту – казао је Мићин.
Просечна плата у Новом Саду како је рекао достигла је 1.100 евра, што је за 740 евра више него 2012. када је просечна плата износила 360 евра.
„Све што сам обећао када је реч о водоснабдевању испуњено је”
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин изјавио је на седници Скупштине града да је испунио све што је обећао по доласку на место градоначелника када је реч о водоснабдевању.
- Када сам изабран за градоначелника, имали смо рестрикције и проблем са водоснабдевањем. Тада сам сео са својим тимом и питао људе из Водовода шта треба да де уради, они су рекли озбиљна улагања- рекао је Мићин на седници.
Истакао је да су из “Водовода и канализације” навели улагања од цевне галерије до нових бунара.
- Урадили смо регенерацију три бунара, радимо и четврту. После три бунара се видело да више није било летњих рестрикција упркос неодговорности дела грађана - казао је Мићин.
Поред тога, приходи од пореза на имовину увећани су за 110 милиона, у односу на приходе из јуна месеца. То сведочи о томе да грађевинска индустрија, у значајној мери позитивно утиче на развој Новог Сада, а о томе говоре и чињенице - у 2012. години приход од накнаде за грађевинско земљиште износио је 1,2 милијарди динара, у 2023. 3,9, а у 2024. чак 7,8 милијарди динара. Због блокада, протеста и несигурности инвестирања, дошло је до одређеног пада тих активности. Али упркос томе, за првих 10 месеци остварен је приход од 2,4 милијарде, а планирано је да до краја године приходујемо 4,7 милијарди динара. Нажалост, то умањење је повезано са негативним утицајем блокада на укупну економију. Од јуна месеца, од када протести и блокаде престају, наставља се тренд раста и развоја, што се види по већем броју планова. Дакле 3,7 милијарди имамо мање због немира, нереда, протеста, блокада. За тај новац могли смо да изградимо још три нове топлане, или три нове школе за 3.000 ученика – нагласио је градоначелник.
Он се потом осврнуо на наставак инвестиција ради унаређења водоснабдевања целог града.
Завршена је јавна набавка за утискивање нових дренова на бунару БХД 3 на Штранду, у шта улажемо 110 милиона динара. Ускоро ће бити расписана јавна набавка за утискивање дренова на бунару БХД 3 на Ратном острву, чиме ће се значајно повећати његов капацитет. Такође завршена је јавна набавка, и ускоро се очекује почетак радова за реконструкцију Цевне галерије, која није реконструисана од изградње 1963. године, укупне вредности 300 милиона динара – казао је Мићин.
У припреми је по његовим речима јавна набавка за први нови бунар после више од 25 година.
Сада је у току регенерација бунара БХД 7 на Ратном острву, а одмах по завршетку почиње регенерација бунара БХД 2 на Ратном острву, док је у плану расписивање још две регенерације бунара у овој години – БХД 8 на Ратном острву и БХД 8 на Петроварадинској ади – рекао је градоначелник Мићин.
Члан Градског већа за буџет и финансије Драган Маринковић приликом излагања ребаланса буџета у Скупштини града рекао да ће ребалансом бити обезбеђена додатна средства за спорт, здравство и комуналне послове.
Предложеним ребалансом буџета није се одустало од финансирања ниједног капиталног пројекта чија је реализација планирана од 2025. години већ је само дошло до промене динамике финансирања у складу са динамиком извођења радова. Средства за финансирање ових пројеката ће бити обезбеђена у буџету за 2026. годину, док су овим ребалансом предвиђена средства и финансирање 17 нових пројеката. Овим ребалансом су обезбеђена додатна средства за финанисрање свих обавеза града у овој години – казао је Маринковић на седници Скупштине.
Пет канцеларија за легализацију објеката
У складу са новим законом, како је Мићин појаснио за грађане ће бити обезбеђене канцеларије на пет места, чији ће искључиви посао бити легализација објеката. Канцеларије ће се налазити: у Школској улици бр. 3, на Булевару цара Лазара, у МЗ Петроварадин, МЗ Каћ, и МЗ Ветерник.
Одборници су усвојили и извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 30. септембра текуће године. Дискусија је трајала око сат времена, а како је Маринковић навео буџет је солвентан и ликвидан.
На седници је било речи и о предлогу опозиције о декларацији осуде полицијске бруталности, који је и одбијен. За је гласало 21, против је било 43 одборника, док уздржаних није било.
Председник новосадског одбора Демократске странке Вељко Крстоношић рако је обраћајући се новинарима да најважније тачке дневног реда седнице треба да буду месне заједнице и, како је рекао, осуда полицијског насиља на улицама града.
Одборник Грађанског покрета "Браво" Миран Погачар обраћајући се новинраима пред почетак седнице је рекао да је Нови Сад девастиран, а посебно је био против одлуке да Октобарску награду добије Патрик Дрид.
Он је закључио да су избори решење за ситуацију у граду.
У току дана одборници су расправљали и о изменама инвестиционих програма јавних комуналних предузећа.
Расправљано је и о оснивању нове установе културе у Новом Саду Креативне установе културе (КУНС). Међу тачкама су биле и планске регулације, попут спортско-рекреативне површине са ауто-мото центром у Шангају, али и промене назива улица у граду, односно предлог да једна од улица у Петроварадину понесе име студенткиње погинуле у кафићу Лаунџ.
С. Аничић Илић