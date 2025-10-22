У градској каси 49,33 милијарде динара НОВОСАДСКА СКУПШТИНА УСВОЈИЛА РЕБАЛАНС БУЏЕТА Мићин: Нови Сад незаустављиво иде напред

О ребелансу буџета за који је гласало 43 одборника се расправљало сатима. На седници је речено да су ребалансом предвиђена додатна средства за спорт, здравство и комуналне послове.

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин обратио се представницима медија уочи 12. по реду редовне седнице Скупштине града Новог Сада рекавши да је пред одборницма велики број важних одлука које обезеђују даљи развој града, а да је ребаланс буџета једна од најважнијих тачака.



Од јуна, када је усвојен први ребаланс у износу од 48,97 милијарди, буџет града увећан је за 362 милиона динара, на 49,33 милијарди динара. У односу на основну одлуку о буџету, усвојену у марту од 45,51 милијарди, буџет је већи за 4,45 милијарди динара. У односу на ребаланс из јуна, у овом ребалансу увећан је приход од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за 570 милона динара, при чему је само буџет на зараде увећан за 540 милиона динара, што значи да је настављен тренд раста запослености и да плате расту – казао је Мићин.



Просечна плата у Новом Саду како је рекао достигла је 1.100 евра, што је за 740 евра више него 2012. када је просечна плата износила 360 евра.

„Све што сам обећао када је реч о водоснабдевању испуњено је”



Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин изјавио је на седници Скупштине града да је испунио све што је обећао по доласку на место градоначелника када је реч о водоснабдевању.

- Када сам изабран за градоначелника, имали смо рестрикције и проблем са водоснабдевањем. Тада сам сео са својим тимом и питао људе из Водовода шта треба да де уради, они су рекли озбиљна улагања- рекао је Мићин на седници.

Истакао је да су из “Водовода и канализације” навели улагања од цевне галерије до нових бунара.

- Урадили смо регенерацију три бунара, радимо и четврту. После три бунара се видело да више није било летњих рестрикција упркос неодговорности дела грађана - казао је Мићин.