ОГЛАСИО СЕ НАВИЈАЧ КОГ ЈЕ ПАРТИЗАН ОПТУЖИО ЗА ФАЛСИФИКОВАЊЕ: Прекршена претпоставка невиности
Кошаркашки клуб Партизан се у току дана огласио саопштењем у ком је навео да је поднео кривичну пријаву против извесног Петра Стефића
Он је према наводима клуба, продао више од стотину фалсификованих сезонских карата.
Клуб је на сајту и мрежама објавио његову фотографију, уз саопштење.
Сада се огласио и Петар Стефић, али и његов адвокат, а деманти објављујемо у целости.
– Као адвокат Стефић Петра дужност ми је да реагујем поводом данашње објаве КК Партизан у којој је мој клијент означен као наводни фалсификатор и преварант који сачинио и продао 100 фалсификованих сезонских улазница, и да укажем да су наводи из предметног саопштења не само неосновани већ и непримерени. КК Партизан је оваквим саопштењем мом клијенту на један флагрантан начин прекршио претпоставку невиности и истог већ сада прогласио извршиоцем неколико кривичних дела, иако против мог клијента још увек није ни покренут кривични поступак поводом кривичне пријаве КК Партизан, а за чије постојање смо иначе тек сазнали из поменутог саопштења. Подсећам да се сходно законику о кривичном поступку свако лице мора сматрати невиним док се његова кривица не утврди правноснажном судском пресудом, као и да су сва физичка и правна лица дужна да се тога придржавају и да поштују претпоставку невиности окривљеног. То да ли је мој клијент извршио неко кривично дело на штету КК Партизан или не, треба да се утврђује у одговарајућем кривичном поступку пред надлежним тужилаштвом и судом, а не у јавним саопштењима КК Партизан. Сходно томе ја сам се већ обратио КК Партизан са захтевом да се спорно саопштење моментално уклони са сајта и свих њихових налога на друштвеним мрежама. Такодје, мој клијент ће у најкраћем року покренути одговарајуће поступке против одговорних лица из КК Партизан која су сачинила и објавила овакво саопштење.
Адвокат Бошко Журић.