overcast clouds
17°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ НАВИЈАЧ КОГ ЈЕ ПАРТИЗАН ОПТУЖИО ЗА ФАЛСИФИКОВАЊЕ: Прекршена претпоставка невиности

22.10.2025. 18:13 18:18
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
спорт
Фото: АБА лига/КК Партизан Моцарт Бет/Драгана Стјепановић

Кошаркашки клуб Партизан се у току дана огласио саопштењем у ком је навео да је поднео кривичну пријаву против извесног Петра Стефића

Он је према наводима клуба, продао више од стотину фалсификованих сезонских карата.

Клуб је на сајту и мрежама објавио његову фотографију, уз саопштење.

Сада се огласио и Петар Стефић, али и његов адвокат, а деманти објављујемо у целости. 

– Као адвокат Стефић Петра дужност ми је да реагујем поводом данашње објаве КК Партизан у којој је мој клијент означен као наводни фалсификатор и преварант који сачинио и продао 100 фалсификованих сезонских улазница, и да укажем да су наводи из предметног саопштења не само неосновани већ и непримерени. КК Партизан је оваквим саопштењем мом клијенту на један флагрантан начин прекршио претпоставку невиности и истог већ сада прогласио извршиоцем неколико кривичних дела, иако против мог клијента још увек није ни покренут кривични поступак поводом кривичне пријаве КК Партизан, а за чије постојање смо иначе тек сазнали из поменутог саопштења. Подсећам да се сходно законику о кривичном поступку свако лице мора сматрати невиним док се његова кривица не утврди правноснажном судском пресудом, као и да су сва физичка и правна лица дужна да се тога придржавају и да поштују претпоставку невиности окривљеног. То да ли је мој клијент извршио неко кривично дело на штету КК Партизан или не, треба да се утврђује у одговарајућем кривичном поступку пред надлежним тужилаштвом и судом, а не у јавним саопштењима КК Партизан. Сходно томе ја сам се већ обратио КК Партизан са захтевом да се спорно саопштење моментално уклони са сајта и свих њихових налога на друштвеним мрежама. Такодје, мој клијент ће у најкраћем року покренути одговарајуће поступке против одговорних лица из КК Партизан која су сачинила и објавила овакво саопштење.

Адвокат Бошко Журић. 

 

Телеграф

кк партизан навијачи партизана
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ ФАЛСИФИКАТОРА: КК Партизан приложио све доказе, апеловао на навијаче
спорт

КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ ФАЛСИФИКАТОРА: КК Партизан приложио све доказе, апеловао на навијаче

22.10.2025. 16:28 16:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај