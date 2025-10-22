КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ ФАЛСИФИКАТОРА: КК Партизан приложио све доказе, апеловао на навијаче
Кошаркашки клуб Партизан је након прикупљања свих релевантних информација у среду поднео кривичну пријаву против Петра Стефића.
Стефић је од раније познато клубу по ситним преварама које су навијачи у прошлости пријављивали.
Овог пута, након што је недвосмислено утврђено да је Стефић произвео и продао више од 100 фалсификованих сезонских улазница, КК Партизан је поднео нову кривичну пријаву, уз све приложене доказе.
– Произведене улазнице, иако су сличне, физички не одговарају оригиналним и клуб овим путем апелује на све преварене навијаче да са истим не покушавају да присуствују утакмицама, јер им улаз неће бити омогућен. Фотографија Петра Стефића, као и фотографија фалсификоване карте која се продавала путем сајта „Купујем продајем“ објављују се јавно како би сви оштећени навијачи могли да препознају да ли су били жртве преваре – навели су црно-бели.
Клуб је још једном апеловао на све навијаче Партизана да улазнице купују искључиво путем овлашћених канала продаје КК Партизан, а не путем алтернативних извора, друштвених мрежа или сајтова који се баве препродајом улазница.