22.10.2025.
Нови Сад
КРИВИЧНА ПРИЈАВА ПРОТИВ ФАЛСИФИКАТОРА: КК Партизан приложио све доказе, апеловао на навијаче

22.10.2025. 16:28 16:33
Пише:
Дневник
Извор:
КК Партизан
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Партизан

Кошаркашки клуб Партизан је након прикупљања свих релевантних информација у среду поднео кривичну пријаву против Петра Стефића.

Стефић је од раније познато клубу по ситним преварама које су навијачи у прошлости пријављивали. 

Овог пута, након што је недвосмислено утврђено да је Стефић произвео и продао више од 100 фалсификованих сезонских улазница, КК Партизан је поднео нову кривичну пријаву, уз све приложене доказе. 

– Произведене улазнице, иако су сличне, физички не одговарају оригиналним и клуб овим путем апелује на све преварене навијаче да са истим не покушавају да присуствују утакмицама, јер им улаз неће бити омогућен. Фотографија Петра Стефића, као и фотографија фалсификоване карте која се продавала путем сајта „Купујем продајем“ објављују се јавно како би сви оштећени навијачи могли да препознају да ли су били жртве преваре – навели су црно-бели. 

Клуб је још једном апеловао на све навијаче Партизана да улазнице купују искључиво путем овлашћених канала продаје КК Партизан, а не путем алтернативних извора, друштвених мрежа или сајтова који се баве препродајом улазница.

кк партизан кривична пријава кошарка
Извор:
КК Партизан
Пише:
Дневник
