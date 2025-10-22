overcast clouds
ВОЈВОДИНА ЈОШ ЈЕДНОМ НАДИГРАЛА ПАЛИЛУЛУ у Првенству Србије за ватерполисткиње

22.10.2025. 17:51 17:53
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
seguljaFPHO0941
Фото: Меланиа Шегуља, фото: Ф. Бакић

Ватерполисткиње Војводине забележиле су четврту победу у А групи Првенства Србије, а другу над екипом Палилуле.

У првом сусрету било је 20:6, а сада 19:11 за изабранице Слађане Дрезгић.

Већ у првој четвртини Војводина је показала ко је ко у базену и повела са 7:2. Но, у другој деоници Новосађанке су се опустиле, а није их ишло ни у нападу, јер су погодиле само једном. То је искористила Палилула и успела да смањи заостатак, па се на велики одмор отишло са предношћу домаћих од 8:5. У наставку играле су Новосађанке таман колико им је требало да одржавају предност и пред последњу деоницу су водиле са 12:7. У последњој четвртини голеада, прво је Војводина серијом од 5:0 побегла на недостижних 17:7, а онда су се у финишу распуцале и гошће, али то је било довољно само да мало ублаже пораз.

У следећем колу Војводина у суботу дочекује Црвену звезду.

Војводина - Палилула 19:11 (7:2, 1:3, 4:2, 7:4)

НОВИ САД: Базен Слана бара, гледалаца: 30, судије: Јовановић и Бачањи (Нови Сад). Играч више: Војводина 7 (4), Палилула 6 (2). Петерци: Војводина 1 (1), Палилула 2 (1).

ВОЈВОДИНА: Травар, Швец 2, Лукић 2, Пејић 2, Жагар, Амлиаева, Ковачевић 1, Попов 1, Савченко 1, Дамњановић 3, Шегуља 3, Моћан 3, Ђурић, Ћорда 1.

ПАЛИЛУЛА: Пулић, Андрејић 4, З. Ратковић 3, Арсенијевић, Конатовић, Мугоша, Бранковић, Н. Ратковић 3, Балаћ, Радуловић, Петровић, Крстески 1, Милетић, Аксентијевић.

Г. Маленовић 

