ВОЈВОДИНА ПОСЛЕ ДРАМЕ У ЧЕТВРТФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ ЗА ВАТЕРПОЛИСТЕ: Новосађани у осмини финала савладали Наис
Ватерполисти Војводине успели су после драме у свом базену да савладају Наис са 10:9 у осмини финала Купа Србије и тако изборе пласман у четвртфинале.
Била је то тврда и неизвесна утакмица у којој су Новосађани тек у финишу успели да поведу и победе.
Гости су боље отворили утакмицу и повели са 3:1. Војводина није успела да искористи чак три играча више, али је овај период игре некако успела да заврши са минималним заостатком (2:3). На чотеку другог периода Наис се одлепио на два разлике, али су Новосађани успели да ухвате прикључак постигавши први гол с играчем више преко Тубића (3:4). Тек два минута пре краја овог периода игре Војводина је успела да дође до другог изједначења на утакмици преко Ранђића из петерца (5:5). Међутим, нису успели Новосађани и да направе преокрет. Њихово некоришћење шанси искористио је Наис и на велики одмор отишао са предношћу од 6:5.
У наставку много пропуштених прилика на обе стране, чак пет минута је требало да неко постигне погодак и то је био Наис, који је убрзо повео са 8:5 кажњавајући грешке домаћих. Тек са звуком сирене успела је Војводина да искористи једног играча више преко Блажевића и самњи на 8:6. Наставили су Новосађани са грешкама у нападу и у последњој деоници, али оно што их је држало у игри била је солидна одбрана и одлични Попадић на голу. Успели су најискуснији Марић и Ранђић ипак да донесу изједначење (8:8) почетком последњег периода. Још једном је Наис казнио грешке Новосађана, али су ови ипак успели још једном да дођу у егал (9:9) на нешто мање од три минута пре краја.Онда су коначно повели први пут на мечу са 10:9 два минута пре краја и да задрже предност.
Војводина - Наис 10:9 (2:3, 3:3, 1:2, 4:1)
НОВИ САД: Базен Слана бара, гледалаца: 50, судије: Раковић Крстонишић и Ђорђевић (Београд). Играч више: Војводина 11 (3), Наис 8 (3). Два играча више: Војводина 1 (1) Петерци: Војводина 4 (4), Наис 1 (1).
ВОЈВОДИНА: Попадић, Марић 1, Маричић, Дробњаковић 1, Хрговић, Зелић 1, Блажевић 1, Тубић 1, Ранђић 5, Брешћански, Вујовић, Лекић, Шанталаб, Богдановић.
НАИС: Лазић, Ковачевић 1, Пошмуга 1, Ђорђевић 1, П. Митровић 2, А. Митровић 2, Радановић 1, Илић, Шиљ 1, М. Митровић, Павлловић, Живадиновић, Радовић.
Г. Маленовић