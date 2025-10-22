overcast clouds
19°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) Горео стан, малолетна особа успела безбедно да га напусти! ПОЖАР У ПЕТРОВАРАДИНУ гасила три ватрогасна возила 

22.10.2025. 15:32 15:46
Пише:
Дневник
Извор:
инстаграм 193
Коментари (0)
с
Фото: Printscreen/Instagram/193ns_rs

Ватра је букнула на трећем спрату у улици Марка Орешковића у Петроварадину, јављено је  на инстаграм страници 193.

Пожар се разгорео у  стану на трећем спрату у улици Марка Орешковића у Петроварадину, јављено је  на инстаграм страници 193. 

У тренутку пожара, у стану је било малолетна особа која је успело безбедно да напусти стан.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

 

Већи број станара успео је да се евакуише пре доласка ватрогасаца.

На лицу места налазе се три ватрогасна возила. Нема повређених, јављено је на инстаграм страници 193.

Инстаграм 193

 

 

петроварадин пожар стан
Извор:
инстаграм 193
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОЖАР ПРОГУТАО ПОРОДИЧНУ КУЋУ На згаришту није остало ништа
а

ПОЖАР ПРОГУТАО ПОРОДИЧНУ КУЋУ На згаришту није остало ништа

18.10.2025. 10:41 10:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај