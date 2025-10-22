(ВИДЕО) Горео стан, малолетна особа успела безбедно да га напусти! ПОЖАР У ПЕТРОВАРАДИНУ гасила три ватрогасна возила
22.10.2025. 15:32 15:46
Пожар се разгорео у стану на трећем спрату у улици Марка Орешковића у Петроварадину, јављено је на инстаграм страници 193.
У тренутку пожара, у стану је било малолетна особа која је успело безбедно да напусти стан.
Већи број станара успео је да се евакуише пре доласка ватрогасаца.
На лицу места налазе се три ватрогасна возила. Нема повређених, јављено је на инстаграм страници 193.
Инстаграм 193