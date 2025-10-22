overcast clouds
ПРЕМИНУО ЛЕГЕНДАРНИ ДРАГАН САВИЋ – САВО: Одлазак кошаркашког ентузијасте

22.10.2025. 17:22
Пише:
Дневник
Извор:
Кошаркашка лига Србије
спорт
Фото: КЛС

После дуге и тешке болести у 69. години живота, преминуо је Драган Савић-Саво.

Био је један од легендарних кошаркаша најуспешније генерације краљевачке Слоге и признати међународни кошаркашки судија и делегат.

Савић је био члан генерације Краљевчана која је изборила пласман у Прву лигу ондашње СФРЈ у којој је провела две сезоне и тада је, заједно са својим саиграчима, стекао статус легенде у граду на Ибру.

По завршетку играчке каријере упловио је у судијске воде и био један од најуспешнијих арбитара како у СР Југославији, Србији, тако и на међународној сцени.

Једнако цењен и признат био је и као делагат, чиме се бавио након напуњене 50. године.

У КЛС је судио од самог оснивања па до 2006. године, када је прешао у делегате и био на листи све до 2021. године.

Савић је иза себе оставио две кћерке и два сина, а остаће упамћен као велики кошаркашки ентузијаста, који је своје играчко и судијско знање несебично делио са млађима.

Време и место сахране Драгана Савића биће накнадно објављени.

Кошаркашка лига Србија упућује изразе најдубљег саучешћа породици и пријатељима преминулог. Нека му је вечна слава и хвала – објављено је на сајту КЛС. 

КЛС кошарка
Спорт Кошарка
