ПРЕМИНУО ЛЕГЕНДАРНИ ДРАГАН САВИЋ – САВО: Одлазак кошаркашког ентузијасте
После дуге и тешке болести у 69. години живота, преминуо је Драган Савић-Саво.
Био је један од легендарних кошаркаша најуспешније генерације краљевачке Слоге и признати међународни кошаркашки судија и делегат.
Савић је био члан генерације Краљевчана која је изборила пласман у Прву лигу ондашње СФРЈ у којој је провела две сезоне и тада је, заједно са својим саиграчима, стекао статус легенде у граду на Ибру.
По завршетку играчке каријере упловио је у судијске воде и био један од најуспешнијих арбитара како у СР Југославији, Србији, тако и на међународној сцени.
Једнако цењен и признат био је и као делагат, чиме се бавио након напуњене 50. године.
У КЛС је судио од самог оснивања па до 2006. године, када је прешао у делегате и био на листи све до 2021. године.
Савић је иза себе оставио две кћерке и два сина, а остаће упамћен као велики кошаркашки ентузијаста, који је своје играчко и судијско знање несебично делио са млађима.
Време и место сахране Драгана Савића биће накнадно објављени.
– Кошаркашка лига Србија упућује изразе најдубљег саучешћа породици и пријатељима преминулог. Нека му је вечна слава и хвала – објављено је на сајту КЛС.