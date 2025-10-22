overcast clouds
Сахране за четвртак, 23. октобар

22.10.2025.
Пише:
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:

Љубиша Цете Новаковић (1960) у 10:30

Љубомир Драгољуба Барашина (1947) у 11:15

Милован Марка Јовичића (1938) у 12:00

Мира Милана Миливојева (1950) у 12:45

Миомир Зорана Гигића (1942) у 13:30

Марина Владимира Радошевића (1967) у 14:15

Славица Славка Радаковића (1936) у 15:00

Католичко гробље, Нови Сад

Ирена Михаља Коперца (1944) у 13:00

Ново гробље, Петроварадин

Лидија Јаноша Андричека (1941) у 13:00

Централно гробље, Футог

Ђорђе Живана Кркљуша (1951) у 13:00

Гробље у Ветернику

Петар Лазе Пртија (1950) у 15:00

сахране
Нови Сад
