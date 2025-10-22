Сахране за четвртак, 23. октобар
22.10.2025. 14:47 14:53
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у четвртак ће бити сахрањени:
Љубиша Цете Новаковић (1960) у 10:30
Љубомир Драгољуба Барашина (1947) у 11:15
Милован Марка Јовичића (1938) у 12:00
Мира Милана Миливојева (1950) у 12:45
Миомир Зорана Гигића (1942) у 13:30
Марина Владимира Радошевића (1967) у 14:15
Славица Славка Радаковића (1936) у 15:00
Католичко гробље, Нови Сад
Ирена Михаља Коперца (1944) у 13:00
Ново гробље, Петроварадин
Лидија Јаноша Андричека (1941) у 13:00
Централно гробље, Футог
Ђорђе Живана Кркљуша (1951) у 13:00
Гробље у Ветернику
Петар Лазе Пртија (1950) у 15:00