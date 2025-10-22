overcast clouds
Искључења струје за четвртак, 23. октобар

22.10.2025. 11:28 11:29
Фото: pixabay.com

Због одржавања мреже, струју у четвртак неће имати:

НОВИ САД: Улица: Петефи Шандора 127-157 од 09:00 до 11:00

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Део улица: Стражиловска, Белило, Ешиковачка и Стражиловски пут од 08:15 до 14:00

ЧЕНЕЈ: Фирма: Штранд, Део Ченеја уз Међународни пут од к. бр. 242 и 325 до салаша 107 и 122 и део улице В. Караџића од Међународног пута до  к. бр. 150 и 149 од 09:30 до 11:30

ФУТОГ: Део улица: З. Јовина, Романијска, Повртарска, Партизанска, Б. Радичевића и Његошева од 08:00 до 14:00

струја
Нови Сад Сервисне информације
