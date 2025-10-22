ЗАВРШЕНА ПЕТА ФАЗА УРЕЂЕЊА КАНАЛА НОВИ САД – САВИНО СЕЛО Од Ирмовачког до Кулпинског моста све чисто
У оквиру редовног одржавања Хидросистема Дунав–Тиса–Дунав, радници ЈВП „Воде Војводине“ завршили су радове у оквиру пете фазе уређења канала Нови Сад – Савино Село.
Деоница канала од Ирмовачког до Кулпинског моста, укупне је дужине 2,6 километара.
У оквиру уређења, измуљено је корито канала, уклоњена је биљна вегетација, а радови су подразумевали и тарупирање, разастирање измуљеног материјала након просушивања, као и транспорт до оближњих депонија.
– У овој фази, из канала је извађено око 28.000 кубних метара муља и трске, истарупирано је 410.000 квадрата леве и десне обале, а уређено је и поравнато и око 150.000 квадратних метара уз канал. Рачунајући и претходне фазе, до сада је из корита канала извађено око 205.000 кубних метара муља и трске и истарупирано чак 840.000 квадрата обале – потврђују из ЈВП „Воде Војводине”.
Према предвиђеној динамици посла, а у зависности од временских услова, у најскорије време очекује се почетак радова на следећој, шестој фази радова, на уређењу канала Нови Сад–Савино Село у општини Врбас.