ЗАВРШЕНА ПЕТА ФАЗА УРЕЂЕЊА КАНАЛА НОВИ САД – САВИНО СЕЛО Од Ирмовачког до Кулпинског моста све чисто

22.10.2025. 10:19 10:25
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
канал
Фото: ЈВП „Воде Војводине”

У оквиру редовног одржавања Хидросистема Дунав–Тиса–Дунав, радници ЈВП „Воде Војводине“ завршили су радове у оквиру пете фазе уређења канала Нови Сад – Савино Село.

Деоница канала од Ирмовачког до Кулпинског моста, укупне је дужине 2,6 километара.

У оквиру уређења, измуљено је корито канала, уклоњена је биљна вегетација, а радови су подразумевали и тарупирање, разастирање измуљеног материјала након просушивања, као и транспорт до оближњих депонија. 

– У овој фази, из канала је извађено  ­­око 28.000 кубних метара муља и трске,  истарупирано је  410.000 квадрата леве и десне обале, а уређено је и поравнато и око 150.000 квадратних метара уз канал. Рачунајући и претходне фазе, до сада је из корита канала извађено ­око 205.000 кубних метара муља и трске и истарупирано чак 840.000 квадрата обале – потврђују из ЈВП „Воде Војводине”.
Према предвиђеној динамици посла, а у зависности од временских услова, у најскорије време очекује се почетак радова на следећој, шестој фази радова, на уређењу канала Нови Сад–Савино Село у општини Врбас.

канали
Извор:
Дневник
Пише:
Ивана Бакмаз
Војводина Бачка
