broken clouds
21°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗВЕЗДА ОТПУТОВАЛА У БРАГУ: Милојевић повео ова 23 играча на меч Лиге Европе

22.10.2025. 12:57 13:00
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (1)
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић повео је 23 играча на меч са Брагом.

Фудбалери Црвене звезде отпутовали су у среду у Португалију на утакмицу трећег кола Лиге Европе против екипе Браге.

На списку играча Звезде који су отпутовали у Брагу налазе се: Матеус, Иван Гутеша, Вук Драшкић, Јунг Ву Сеол, Никола Станковић, Родригао, Фреклин Тебо Учена, Милош Вељковић, Стефан Лековић, Наир Тикнизјан, Адем Авдић, Махмуду Бађо, Томас Хандел, Раде Крунић, Тими Макс Елшник, Василије Костов, Мирко Иванић, Фелисио Милсон, Немања Радоњић, Лука Зарић, Питер Олањинка, Бруно Дуарте и Марко Арнаутовић.

Утакмица између Браге и Црвене звезде биће одиграна у четвртак од 18.45 часова.

Фудбалери Браге се налазе на четвртом месту на табели ЛЕ са шест бодова, док је Црвена звезда на 26. позицији са једним бодом.

фк црвена звезда лига европе фк брага
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
ПОЗНАТО КО СУДИ ЗВЕЗДИ И БРАГИ: Норвежанин дели правду у Лиги Европе
спорт

ПОЗНАТО КО СУДИ ЗВЕЗДИ И БРАГИ: Норвежанин дели правду у Лиги Европе

21.10.2025. 10:46 10:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЦРВЕНО-БЕЛИ ДЕРБИ НА „КАРАЂОРЂУ“: Одређен термин заосталог дуела Суперлиге између Воше и Звезде
спорт

ЦРВЕНО-БЕЛИ ДЕРБИ НА „КАРАЂОРЂУ“: Одређен термин заосталог дуела Суперлиге између Воше и Звезде

20.10.2025. 18:59 19:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај