ЗВЕЗДА ОТПУТОВАЛА У БРАГУ: Милојевић повео ова 23 играча на меч Лиге Европе
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић повео је 23 играча на меч са Брагом.
Фудбалери Црвене звезде отпутовали су у среду у Португалију на утакмицу трећег кола Лиге Европе против екипе Браге.
На списку играча Звезде који су отпутовали у Брагу налазе се: Матеус, Иван Гутеша, Вук Драшкић, Јунг Ву Сеол, Никола Станковић, Родригао, Фреклин Тебо Учена, Милош Вељковић, Стефан Лековић, Наир Тикнизјан, Адем Авдић, Махмуду Бађо, Томас Хандел, Раде Крунић, Тими Макс Елшник, Василије Костов, Мирко Иванић, Фелисио Милсон, Немања Радоњић, Лука Зарић, Питер Олањинка, Бруно Дуарте и Марко Арнаутовић.
Утакмица између Браге и Црвене звезде биће одиграна у четвртак од 18.45 часова.
Фудбалери Браге се налазе на четвртом месту на табели ЛЕ са шест бодова, док је Црвена звезда на 26. позицији са једним бодом.