ЦРВЕНО-БЕЛИ ДЕРБИ НА „КАРАЂОРЂУ“: Одређен термин заосталог дуела Суперлиге између Воше и Звезде
20.10.2025. 18:59 19:02
Фудбалери Војводине и Црвене звезде играће 30. октобра заосталу утакмицу трећег кола Суперлиге Србије, саопштено је на сајту такмичења.
Дуел две екипе је првобитно требало да се одигра 2. августа, али је одложен због учешћа београдског тима у квалификацијама за Лигу шампиона.
Утакмица између Војводине и Црвене звезде играће се 30. октобра од 18 часова на стадиону "Карађорђе".
Звезда је водећа на табели Суперлиге Србије са 30 бодова и две утакмице мање, док је Војводина на трећој позицији са 21 бодом и утакмицом мање.