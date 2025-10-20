САША ОБРАДОВИЋ НЕМА ЗАМЕРКЕ: Заслужена победа, Добрић пред повратком
Кошаркаши Црвене звезде победили су на свом терену Илирију 101:87 у трећем колу групе Б АБА лиге.
Тренер Црвене звезде Саша Обрадовић изјавио је да је његова екипа имала добар однос према игри.
– Заслужено смо победили, не могу да имам замерке. Нормално, неке ствари не могу да буду перфектне. Однос према игри је био добар и искористили смо прилику да пробамо Плавшића после повреде, добре роле је имао и Миљеновић што је важно и за њега, да имамо више играча унутра. Добрић је пред повратком и њега очекујемо наредних дана. Изунду је имао неки вирус и биће океј, зато није играо. Грејем још није спреман за повратак. Чека нас врло тешка утакмица против Басконије у Евролиги – рекао је Обрадовић на конференцији за медије.
Он је навео да је са екипом анализирао грешке из мечева против Жалгириса и Реал Мадрида.
– Правили смо анализу, нисмо радили скаутинг Илирије, не потцењујемо противника, него желимо да поправимо нашу игру. Не треба критиковати, треба истаћи добро што смо радили, добра је енергија била, то треба да остане и то је једини начин на који можемо да имамо констатно добре резултате – изјавио је тренер Црвене звезде.
Звезда следећу утакмицу игра у четвртак када ће дочекати Басконију у шестом колу Евролиге.