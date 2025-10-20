light rain
ПАРТИЗАНУ ДРАМА ПРОТИВ ФМП-А: „Парни ваљак“ славио након продужетка

20.10.2025. 22:17
Пише:
Дневник
Извор:
Б92

спорт
Фото: АБА лига/КК Партизан Моцарт Бет/Драгана Стјепановић

Кошаркаши Партизана победили су у Београду после продужетка ФМП резултатом 109:103 (21:23, 26:16, 21:30, 22:21, 19:13) у мечу трећег кола групе А АБА лиге.

Најефикаснији у екипи Партизана био је Двејн Вашингтон са 31 поеном, док је Исак Бонга постигао 21.

Вања Маринковић и Тајрик Џонс убацили су по 13 поена.

У редовима ФМП-а истакао се Филип Барна са 28 поена. Кристион Јуџин је постигао 22 поена, а Душан Радосављевић 12.

ФМП је боље почео меч, средином прве четвртине водио је 15:8, а после 10 минута било је 23:21 за екипу из Железника.

Партизан је направио преокрет у другој деоници, а полувреме је завршио са осам поена разлике 47:39.

Црно-бели су у трећој четвртини одржавали вођство, али је ФМП после серије 11:3 дошао у предност 69:68 пред почетак последње деонице.

ФМП је средином четврте четвртине водио 85:75, а затим је Партизан серијом 11:1 успео да изједначи на 86:86.

Потом се играло кош за кош, а меч је настављен у продужетку након што је било нерешено 90:90 после 40 минута игре.

Домаћи тим је био бољи у продужетку и тако дошао до нове победе у такмичењу.

Партизан сада има три победе у АБА лиги, док ФМП има учинак 1-2.

Црно-бели ће у следећем колу АБА лиге играти против Борца, а претходно ће у петак дочекати Париз у шестом колу Евролиге. 

ФМП је слободан у наредном колу АБА лиге.

