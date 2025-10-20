ДЕЈАН СТАНКОВИЋ ДОБИЈА ОТКАЗ: Тражи се његова замена у Спартаку
Српски тренер Дејан Станковић биће смењен у московском Спартаку, питање је тренутка.
Руски медији брује да је легендарни капитен „oрлова“ практично бивши тренер и да га од тога деле ситнице.
Руски „Спорт Експрес“ пише да је Спартак већ одлучио да отпусти Станковића, а да је сада само питање ко ће га наследити. Док не буде пронађено решење, што ће се ускоро десити, Станковић ће и даље да води тим, наводи исти извор.
Тиме се практично завршио мандат Станковића у руској престоници после годину и по дана. У мају 2024. године је потписао двогодишњи уговор, што значи да му следује обештећење за ранији раскид сарадње.
Станковићев Спартак ове сезоне има промењиве резултате. Много је уложено новца у појачања, али је после 12 кола тек на шестом месту. Истина је да му нису превише одмакли тимови са врха Локомотива и Краснодар (седам бодова), али је већа брига мршав скор од пет победа, четири ремија и три пораза.