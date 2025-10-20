light rain
9°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ ДОБИЈА ОТКАЗ: Тражи се његова замена у Спартаку

20.10.2025. 22:07 22:11
Пише:
Дневник
Извор:
Спортал
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/FC Spartak Moscow

Српски тренер Дејан Станковић биће смењен у московском Спартаку, питање је тренутка.

Руски медији брује да је легендарни капитен „oрлова практично бивши тренер и да га од тога деле ситнице.

Руски Спорт Експрес пише да је Спартак већ одлучио да отпусти Станковића, а да је сада само питање ко ће га наследити. Док не буде пронађено решење, што ће се ускоро десити, Станковић ће и даље да води тим, наводи исти извор.

Тиме се практично завршио мандат Станковића у руској престоници после годину и по дана. У мају 2024. године је потписао двогодишњи уговор, што значи да му следује обештећење за ранији раскид сарадње.

Станковићев Спартак ове сезоне има промењиве резултате. Много је уложено новца у појачања, али је после 12 кола тек на шестом месту. Истина је да му нису превише одмакли тимови са врха Локомотива и Краснодар (седам бодова), али је већа брига мршав скор од пет победа, четири ремија и три пораза.

 

Спортал

дејан станковић фудбал
Извор:
Спортал
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај