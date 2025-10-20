СЕЛО СА 1.500 СТАНОВНИКА ИМА ПРВАКА ДРЖАВЕ: Фудбалери Мјалбија први пут узели титулу шампиона Шведске, ни ЛШ није далеко
20.10.2025. 21:37 21:39
Фудбалери Мјалбија освојили су први пут титулу шампиона Шведске.
У гостима су победили Гетеборг резултатом 2:0 у мечу 27. кола шведског првенства.
Голове за Мјалби постигли су Јакоб Бергстрем у 21. и Том Петерсон у 28. минуту.
Нови шампион Шведске је титулу обезбедио пошто три кола пре краја првенства има 11 бодова предности у односу на другопласирани Хамарби.
Фудбалери Мјалбија су титулом тако изборили учешће у другом колу квалификација за Лигу шампиона за сезону 2026/27.
Мјалби је клуб из села Халевик, које има око 1.500 становника.