СЕЛО СА 1.500 СТАНОВНИКА ИМА ПРВАКА ДРЖАВЕ: Фудбалери Мјалбија први пут узели титулу шампиона Шведске, ни ЛШ није далеко

20.10.2025. 21:37 21:39
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Фото: Pixabay

Фудбалери Мјалбија освојили су први пут титулу шампиона Шведске.

У гостима су победили Гетеборг резултатом 2:0 у мечу 27. кола шведског првенства.

Голове за Мјалби постигли су Јакоб Бергстрем у 21. и Том Петерсон у 28. минуту.

Нови шампион Шведске је титулу обезбедио пошто три кола пре краја првенства има 11 бодова предности у односу на другопласирани Хамарби.

Фудбалери Мјалбија су титулом тако изборили учешће у другом колу квалификација за Лигу шампиона за сезону 2026/27.

Мјалби је клуб из села Халевик, које има око 1.500 становника.

Спорт Фудбал
