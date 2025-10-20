ШАХОВСКИ СВЕТ У ШОКУ: У 30. години изненада преминуо амерички велемајстор
Амерички шаховски велемајстор Данијел Народицки, преминуо је изненада у 30. години.
Вест је затекла и шокирала шаховски свет, будући да је Народицки био веома познат љубитељима овог спорта – више као шаховски коментатор и интернет-личност, него као играч.
Писао је шаховске колумне за Њујорк Тајмс, имао је стотине хиљада пратилаца на друштвеним мрежама и радио је за ФИДЕ током највећих турнира на свету. Као коментатор одлично је фановима приближавао оно што се дешава на таблама.
Рођен је у Калифорнији, а његови родитељи су из Совјетског Савеза дошли у САД.
Шаховски центар Шарлот је на друштвеним мрежама потврдио да је Народицки преминуо и издао следеће саопштење:
– Званично саопштење породице Народицки:
Са великом тугом делимо вест о изненадној смрти Данијела Народицког.
Данијел је био талентовани шахиста, коментатор и едукатор, као и драгоцен члан шаховске заједнице, којег су волели и поштовали љубитељи и играчи шаха широм света. Био је и вољени син и брат, као и одан пријатељ многима.
Молимо за приватност породице Данијела Народицког током овог изузетно тешког периода. Сећајмо се Данијела по његовој страсти и љубави према шаху, као и по радости и инспирацији коју нам је свакодневно доносио.