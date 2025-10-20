Учествовало 700 тркача
ЂУРО БОРБЕЉ ПОБЕДНИК 29. АПАТИНСКОГ ПОЛУМАРАТОНА: Атлетски спектакл одржан у граду крај Дунава
Апатински дунавски полумаратон одржан је у недељу, 19. октобра.
Као што је и најављивано од стране организатора да се очекује атлетски спектакл у малом граду крај Дунава, 29. Апатински дунавски полумаратон премашио је сва очекивања тркача и тркачке заједнице и направљен је најбољи увод у одржавање 30. полумаратона наредне године.
Апатинским улицама по изузетно лепом и сунчаном времену протрчало је 700 такмичара и такмичарки из 12 земаља, који су успешно савладали деонице на 21, 097 километара, 10 км, штафетној трци (2х5 километара) и нордијском ходању на 10 км. Поред главних трка одржана је и трка за Срећније детињствo на 400 метара која је окупила рекордан број деце (преко 150) и која је реализована у сарадњи са Црвеним крстом Апатин. Старт и циљ свих трка налазили су се у простору Специјалне болнице Јунаковић. Сертификована стаза, која је брза и равна 100%, и припремљена по највишим стандардима.
Такмичење је отворено интонирањем химне Републике Србије, старт за почетак манифестације дали су, председницa Општине Апатин Дубравка Кораћ и испред организације Горан Чегар. У церемонији доделе награда учествовао је заменик председнице општине Апатин Радован Ђукић.
У полумаратонској трци коју је успешно савладало 310 учесника у мушкој конкуренцији у крајње неиизвесном финишу славио је домаћи представник Ђуро Борбељ са резултатом један сат девет минута и 49 секунде, испред другопласираног Жарка Јовановића из АК Добој (1:09:51) и трећепласираног такмичара из Русије Егора Ручникова (1:11:20). У женској конкуренцији убедљива победа такмичарке из Мађарске олимпијке Тинде Сабо (1:23:00), испред такмичарке из Русије Марие Ручникове (1:28:20) и трећепласиране Невене Матовић из Београда којој је ово дебитантски полумаратон (1:34:12)
У трци на 10 километара у мушкој конкуренцији тријумфовао је Денис Фируловић из Кладова, са резултатом 31:59, друго и треће место освојили су рођена браћа Драган и Горан Наранчић из AK Oточац – Хрватска који су истрчали резулате (32:10 и 33.00), у женској конкуренцији славила је Нора Тркља Боца из Београда (36:07), испред другопласиране Марије Радојичић из Београда (38:24) и трећепласиране Слађане Челић из Новог Сада (46:05). Куриозитет да је у трци на 10 километара наступило петоро рођене браће Наранчић Атлетски клуб Оточац –Хрватска.
У трци нордијско ходање код мушкараца тријумфовао је Богдан Граберец из Хрватске (1:08:50), испред члана Арсу Следи МЕ из Сомбора Ердељи Мирка (1:09:18) и трећепласираног др Сабо Ласла Пала из Мађарске (1:11:27), док је код девојака славила Моника Варгић из Нова Рача тима из Хрватске (1.10:09), испред две чланице АРК Следи МЕ Тамаре Јакшић (1:17:18) и Светлане Главашевић (1:17:19).
У трци женских штафета (2х5 км) славила је млада штафета једанаестотогодишњакиња у саставу Хана Чегар и Река Тарјан (47:15), испред штафете у саставу Драгана Тувић - Ивана Ковачевић (48:19) и трећепласиране екипе Апатинке мајка и ћерка Зорић Тијана и Сташа (49:00).
У трци мушких штафета славила је екипа у саставу Ненад Јосић и Ђорђе Папић (33:59) испред штафете у саставу Миклош Брунер и Мирослав Чапко (38:17) и екипе Валентино Саломон и Далибор Пиварски (38:37)
У трци микс штафета славила је екипа у саставу Сања Митић и Иван Милетић (39:18), испред штафете из Сарајева Енес Ефендић – Синановић Јасмина (41:50) и трећепласиране екипе из Осијека Александар Томпа и Катарина Шувак (41:54).
Ове године оборен је број штафета 57 укупно је наступило у трци.
Тркаче су у зони старта и циља забављали тамбурашки оркестар Дунавски бисери и легендарна апатинска рок група Прљави Ромео који су подизали атмосферу до врхунца. За подршку учесницима манифестације на преко десет пунктова дуж целе трасе организована је музика за чију продукцију су били задужени локални ди џејеви који су пустали различите жанрове, док је на простору код фонтане и ове године велика позитивна енергија пружана живом рок свирком група Крвава Мери из Апатина који су били уз тркаче у важним тренуцима.
– Изузетно сам сретан и задовољан да је манифестација наставила своју традицију и да смо на најбољи начин презентовали здрав начин живота, лепоту спорта и рекреације, мултикултуралност, толеранцију, хуманост на делу коју баштиномо већ три деценије. Радује велики број тркача из Србије, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине и држава из региона који су одабрали Апатински Дунавски полумаратон за своју дестинацију и учинили наш догађај још бољим. Чини ме срећним на стотине позитивних коментара наших учесника и посматрача догађаја који су наш догађај оценили највишим оценама и истакли да је догађај превазишао сва очекивања. Захваљујем свим партнерима који су учинили да се догађај организује на највишем нивоу, ово није била само спортска манифестација – полумаратон има туристички, забавни, рекреативни, али и хуманитарни карактер и од значаја је за промоцију наше локалне средине, наше државе и за промоцију правих вредности. Радује велики број учесника и Апатина и рекордан број деце у хуманитарној трци. Временски услови помогли су организација буде на највишем нивоу и да велики број тркача обори своје личне рекорде. Свакако за нас из организације сви који су били део 29. Апатинског Дунавског полумаратона су победници – рекао је оснивач манифестације Горан Чегар.
За официjелно мерење резултата свих трка био је задужен Serbia TIMING, са великим бројем контолних тачака, дигиталним сатом на капији и ауту, током трајања трке били су доступни онлајн резулати, пренос уживо у циљу и на стази, онлај н диплома и линк са снимком личног проласка сваког тркача и многе друге погододности.
Хвала свим грађанима Апатина који су у великој мери изашли и подржали наше тркаче, хвала представницима медија на подршци и свим волонтерима који су били права помоћ. Направили су најбољи могући увод за јубиларни 30. Апатински Дунавски полумаратон који ће бити одржан у недељу 18. 10.2026. године.
Технички организатор манифестације је Атлетски клуб Апатин. Покровитељи трке су Српски атлетски Савез, Покрајински секретаријат за спорт и омладину Војводине и Општина Апатин. Манифестацију су подржали и пружили су несебичну помоћ: Покрајински секретаријат за туризам и привреду, Туристичка организација Апатина, АРДУ Спорт Ужице, Бамби Пожаревац, Венера Бајк из Суботице, Мултивита Србија, Апатинска пивара Апатин, Компанија Колачић среће из Београда, Породично пчеларство Хегедиш Апатин, Подолошки центар „Подоц“ Београд, Инфо тим Гармин Србија, УНА д.о.о. Апатин, ЈКП „Наш Дом“, Црвени крст Апатин, Црвени крст Сомбор, Дом здравља Апатин, Специјална болница Јунаковић, АРК Сомаратон Сомбор, Компанија “2. мај” Апатин, Спортско удружење „111TRI“ из Београда, док је официјелно возило трке које је носило службени сат трке обезбедила Ауто кућа „АЛФА“ Суботица која је била и златни спонзор трке на 10 километара.