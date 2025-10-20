„Нови Сад је европски град спорта“ МИЋИН НА ОТВАРАЊУ ПРВЕНСТВА СВЕТА У РВАЊУ ЗА МЛАЂЕ СЕНИОРЕ: Наш град с поносом дочекује ово такмичење!
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин присуствовао је у великој дворани Спенса отварању Светског првенства за млађе сениоре У23, које се одржава од 20. до 27. октобра, уз учешће 1.100 такмичара из 66 земаља из целог света.
Kао град који ће 2026. године понети титулу Европског града спорта, Нови Сад са поносом дочекује ово такмичење. Рвање у Новом Саду има традицију дугу више од једног века. Од оснивања спортског друштва „Јуда Макаби“ 1920. године, преко генерација шампиона који су освајали европске, светске, балканске и олимпијске медаље, рвање је постало и остало симбол упорности, дисциплине и поштовања. Наш град се поноси тиме што је био домаћин многих великих рвачких такмичења, од Европског сениорског првенства 2017, преко 2019. године када смо били домаћини Европског првенства за узраст до 23 године и прошле године када је у Новом Саду уприличено Европско првенство за кадете и јуниоре - рекао је Мићин и додао да у Новом Саду има више од 1.097 спортских клубова и удружења и преко 134.000 грађана који се активно баве спортом и више од 200 спортских манифестација годишње.
Присутнима су се такође обратили министар спорта Републике Србије Зоран Гајић. председник рвачког Савеза Србије Дамир Шабић и председник Светске рвачке федерације Ненад Лаловић. Дамир Шабић захвалио се градоначелнику Новог Сада Жарку Мићину што је као председник Организационог одбора Првенства обезбедио пуну подршку како би догађај светског нивоа прошао у најбољем могућем реду.