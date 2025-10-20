МИ НОНШАЛАНТНО, ФМП СА ЈАСНИМ ЦИЉЕМ: Обрадовић након тесне победе, открио и лоше вести о повреди
Кошаркаши Партизана победили су ФМП након продужетка 109:103 у 3. колу АБА лиге.
– Мислим да је била занимљива утакмица, ФМП је дошао са јасним циљевима. У другој четвртини смо успоставили нормалан однос на терену, али смо у трећој примили много поена. Ноншалантно... 19 изгубљених лопти. Како год, успели смо из тог резулата да се вратимо и добијемо утакмицу – рекао је тренер црно-белих Жељко Обрадовић.
Он је наговестио да је повреда Карлика Џонса озбиљније природе.
Американац је у финишу регуларног дела утакмице против гостију из Железника најпре погодио, али је потом одмах почео да шепа.
– Не знамо, Карлик ће ићи на преглед. Не изгледа добро, али видећемо. За Паркера је била моја одлука да се одмори, тако ће бити увек кад буде прилке. Утакмице за утакмицом следе, увек ћемо неког одмарамо – рекао је Обрадовић.