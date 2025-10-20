ЈОКИЋ МОЖЕ ДА ОДАХНЕ: Важан саиграч остаје у Денверу, за 125 милиона
20.10.2025. 21:56 21:59
Амерички кошаркаш Кристијан Браун потписао је нови петогодишњи уговор са Денвером, саопштио је његов агент Бил Дафи.
Како преноси ЕСПН, Браун ће за нови петогодишњи уговор добити 125 милиона долара. Амерички медији су током дана објавили да Денвер и млади играч неће успети да се договоре, међутим, навијачи тима из Колорада сада могу да одахну.
Браун је прошле сезоне у НБА лиги просечно бележио 15 поена, 5,4 скока и 2,6 асистенција.
Амерички кошаркаш је члан Денвера од 2022. године, када је на НБА драфту изабран за 21. пика.
Денвер, за који игра српски кошаркаш Никола Јокић, нову сезону у НБА лиги почиње 24. октобра гостовањем Голден Стејту.