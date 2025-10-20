light rain
ЈОКИЋ МОЖЕ ДА ОДАХНЕ: Важан саиграч остаје у Денверу, за 125 милиона

20.10.2025. 21:56 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Etienne Laurent

Амерички кошаркаш Кристијан Браун потписао је нови петогодишњи уговор са Денвером, саопштио је његов агент Бил Дафи.

Како преноси ЕСПН, Браун ће за нови петогодишњи уговор добити 125 милиона долара. Амерички медији су током дана објавили да Денвер и млади играч неће успети да се договоре, међутим, навијачи тима из Колорада сада могу да одахну. 

Браун је прошле сезоне у НБА лиги просечно бележио 15 поена, 5,4 скока и 2,6 асистенција.

Амерички кошаркаш је члан Денвера од 2022. године, када је на НБА драфту изабран за 21. пика.

Денвер, за који игра српски кошаркаш Никола Јокић, нову сезону у НБА лиги почиње 24. октобра гостовањем Голден Стејту.

 

нба Никола Јокић кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
