СРБОБРАН И ШЕКОВИЋИ ПОСТАЛИ ОПШТИНЕ ПОБРАТИМИ Унапређење сарадње на корист свих грађана

20.10.2025. 12:28 12:32
Пише:
Убава Приселац
Извор:
Дневник
србобран
Фото: Општина Србобран

Споразум о братимљењу општина Србобран и Шековићи у Републици Српској, својим потписима потврдили су председник општине Србобран Радивој Дебељачки и начелник општине Шековићи Миладин Лазић.

Након Јаношхалме и Орошхазе у Мађарској, те Мишкина у Русији, Шековићи су четврти град са којим Србобран успоставља интензивну сарадњу, а документ је свечано потписан на Дан ослобођења Србобрана и Дан те општине.

– Радује ме отварање прилике да зближимо наше грађане, продубимо и унапредимо сарадњу, која је већ кроз историју, сплетом околности, снажно успостављена. Имамо много заједничких тема и тачака, што се посебно односи на породице које су из Шековића овде  досељене, те је овај Споразум логичан след већ успостављене сарадње – рекао је Дебељачки.

Том приликом је председник општине Шековићи Миладин Лазић поручио да пројекти који ће убудуће спајати народе, морају бити пажљиво осмишљени и спроведени, на корист свих становника Србобрана и Шековића. 

Војводина Бачка
