У СТАРОЈ ПАЗОВИ ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА У част Светог Саве, обележено 850 година од његовог рођења

20.10.2025. 10:36 10:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
свети сава
Фото: Printscreen/Youtube/Televizija Hram-Srpski dug Hristu - Sveti Sava

Поводом 850 година од рођења Светог Саве, првог српског архиепископа који се изборио за аутокефалност Српске православне цркве, поставио основе државе, школства и многих других области у Србији, у позоришној сали у Старој Пазови одржана је свечана академија.

У програму су учествовали глумци Александар Дуњић и Марко Недељковић, певачи Душан Свилар и Милица Досковић, група „Расија“, гуслар Саша Лакетић и хор „Свети Владика Николај Српски“ из Нове Пазове.

Академија је одржана у организацији Православне фондације и Савеза Срба из Црне Горе – Београд, у сарадњи са општином Стара Пазова.

Подршку манифестацији пружио је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Програм је до сада приказан у Панчеву, Врбасу и Суботици, а након Старе Пазове наставиће турнеју по Војводини, а затим и у осталим деловима Србије. 

свети сава стара пазова
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Сачувај