У СТАРОЈ ПАЗОВИ ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА У част Светог Саве, обележено 850 година од његовог рођења
Поводом 850 година од рођења Светог Саве, првог српског архиепископа који се изборио за аутокефалност Српске православне цркве, поставио основе државе, школства и многих других области у Србији, у позоришној сали у Старој Пазови одржана је свечана академија.
У програму су учествовали глумци Александар Дуњић и Марко Недељковић, певачи Душан Свилар и Милица Досковић, група „Расија“, гуслар Саша Лакетић и хор „Свети Владика Николај Српски“ из Нове Пазове.
Академија је одржана у организацији Православне фондације и Савеза Срба из Црне Горе – Београд, у сарадњи са општином Стара Пазова.
Подршку манифестацији пружио је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Програм је до сада приказан у Панчеву, Врбасу и Суботици, а након Старе Пазове наставиће турнеју по Војводини, а затим и у осталим деловима Србије.