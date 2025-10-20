НАСТАВЉА СЕ ЛИГА ШАМПИОНА: ПСЖ гостује Бајер Леверкузену, Арсенал чека Атлетико
У наредна два дана биће одиграни мечеви трећег кола фудбалске Лиге шампиона, а бранилац титуле, екипа Пари Сен Жермена играће сутра у Леверкузену против екипе Бајера.
Фудбалери Арсенала дочекаће сутра Атлетико Мадрид. Челси ће у среду у Лондону играти са Ајаксом, док ће Јувентус гостовати Реалу.
Парови 3. кола Лиге шампиона:
Уторак, 21. октобар: Барселона - Олимпијакос (18.45 часова), Каират - Пафос (18.45), Арсенал - Атлетико Мадрид (21), Бајер Леверкузен - Пари Сен Жермен (21), Копенхаген - Борусија Дортмунд (21), Њукасл - Бенфика (21), ПСВ - Наполи (21), Ројал Унион СГ - Интер (21), Виљареал - Манчестер сити (21).
Среда, 22. октобар: Атлетик Билбао - Карабаг (18.45), Галатасарај - Боде/Глимит (18.45), Аталанта - Славија (21), Бајерн - Клуб Бриж (21), Челси - Ајакс (21), Ајтрахт - Ливерпул (21), Монако - Тотенхем (21), Реал Мадрид - Јувентус (21) и Спортинг - Олимпик Марсеј (21).
Табела ЛШ: Бајерн 6 бодова, Реал 6, ПСЖ 6, Интер 6, Арсенал 6, Карабаг 6...