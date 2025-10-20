Искључења струје за уторак, 21. октобар

НОВИ САД: Улица: Бул. С. Јовановића 16/1, 16/2, 18-32; Тодора Јовановића Тозе 1-19, 6-14; С. Новаковића 1-17; Радомира Радујкова Раше 3-7; Предшколска установа и аутоперионица Делфин од 08:30 до 09:30

Антона Чехова 1-13д од 15:00 до 17:00

СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Пут за Руму од Цркве према Иришком венцу лева и десна страна; Поповица од ловачког дома до краја; Главица; Артиљево; Мол пумпа од 08:00 до 14:00

ФУТОГ: Фрушкогорска 39-63, 28-46; Уроша Предића 6-14, 1а; Цара Лазара 44; Бранка Радичевића 29-39, 38-42,72; Раде Кондића 74-96; Крајишка 2-24, 1-19; Грмечка 12-20; Чарда Крца од 08:00 до 14:00

Цара Лазара 164-188, 153-187; Бошка Бухе 8-12, 1-3; Рибарска 22-26, 23-27; Херооја Пинкија 1-2; Саве Ковачевића 1-7, 2-6 од 08:30 до 12:30

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Делови улица Сремска,карловачког Мира,Матошева,Загребачка, Виноградарска,Јована Живановића,Београдска,Митрополита Стратимировића од 08:15 до 14:00

ПЕТРОВАРАДИН: Владимира Гортана 1-13, 2-12; Павла Јуришића Штурма 19; Телеком ИПАН од 11:00 до 12:00

БЕОЧИН: Цело место Свилош,Луг и Грабово; Скретање за Свилош из правца Беочина од 12:30 до 14:30

РУМЕНКА: Вука Караџића 33-61, 34-54; Ј.Ј.Змаја 53-61, 34-36; ПТЦ од 09:00 до 10:00