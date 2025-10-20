ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ НИСУ ПРОШЛЕ У ГРУПНУ ФАЗУ ЕВРО КУПА: Новосађанке настављају европски пут у Конференс купу

Новосађанке су први пут учествовале у другом по снази надметању под окриљем ЛЕН. Изабранице Слађане Дрезгић су на крају заузеле треће место у овој групи, пошто су изгубиле од мађарског Керулетија ТВЕ са 13:10 и од израелског Хапоела са 12:8, те ће европски пут наставити у новоформираном Конференс купу.Ривале ће Војводина сазнати пошто се одиграју квалификациони турнири, који су на програму од 14. до 16. новембра.



Да је група у Новом Саду била и најјача говори иподатак да је поред првопласираног Хапоела у групну фазу Евро купа прошао и Керулети ТВЕ као најбоља другопласирана екипа. Иначе, Хапоел је савладао Керулети ТВЕ после петераца са 20:19. Из А групе одигране у Загребу прошао је шпански ЦНАБ, из Б групе у Едеу домаћи Полар Берс (Холандија). Групна фаза Евро купа одиграће се у четири групе.

Тренер Војводине Слађана Дрезгић је после одиграног турнира истакла да екипа има још много да ради.

- У дуелу са Мађарицама сам била задовољна, иако смо изгубиле. Било је много испуњених задатака. Керулети ТВЕ је једноставно јача екипа и искуснија од нас. У дуелу са Хапоелом било је мало другачије. Одбрана је била добра, као и у првом дуелу и то нас донекле и краси, али видело се да имамо проблем у нападу и реализацији играча више. То мора да се промени, као и дисциплина, а све остало је у принципу добро - изнела је Дрезгићева прве утиске, а на питање којомутакмицом је задовољнија је одговорила:

- Задовољнија сам игром против Мађарица, биле смо концентрисаније, али далеко од тога да девојке нису биле борбене и у дуелу са Израелкама, али било је много више осцилација. Било је од сјаја до очаја, али успеле су да направе преокрет на 5:1 од 4:0. Онда су Израелке поново побегле, а онда су девојке у четвртој четвртини када су сви већ били уморни држали ствари како треба. Једноставно није нас хтео гол, да ли смо се уплашили, први нам је турнир тако да има на чему да се ради.

Пре почетка овог турнира Слађана Дрезгић је рекла да постоје два сценарија.

- Овога пута десио се тај други сценарио, где такмиченје настављамо у Конференс купу. И то је добро, а да бисмо ту направили неки добар резултат морамо још много да радимо - закључила је Дрезгићева.

Г. Маленовић

Фото: Дневник (Ф. Бакић)

Ц група

Резултати: Хапоел - Керулети ТВЕ 20:19, Војводина - Керулети ТВЕ 10:13, Војводина - Хапоел 8:12.

Пласман: 1. Хапоел 5, 2. Керулети 4, 3. Војводина 0 бодова.