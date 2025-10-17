ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ ДОМАЋИНИ ТУРНИРА ЕВРО КУПА: Новосађанке у борби за групну фазу
Ватерполисткиње Војводине, петоструке освајачице дупле круне, трећу годину за редмо играју у Европи.
Претходне две сезоне играле су у Челенџер купу, а сада ће наступати први пут у јачем, другом по реду надметању у оквиру ЛЕН, Евро Купу. Новосађанке су овог викенда домаћини Ц групе, а ривали ће им бити две одличне екипе, Керулети из Мађарске и Хапоел из Израела, који са клупе води наш селектор женске репрезентације, Милош Брадић. Те утакмице су на програму у суботу и недељу од 19 часова.
А група се игра у Загребу у Хрватској (Зодиак, Панионис и Младост), а Б у Едеу у Холандији (АСД Бољиаско, Галатасарај и Полар берс). Пласман у групну фазу Евро купа избориће победници група и најбоља другопласирана екипа. Остали ће надметање наставити у Конференс куп, који је новоосновано надметање под окриљем ЛЕН-а.
- Зна се да је ово висок ранг такмичења. Наши ривали су добре екипе, биће тесно и изазовно. Знамо који је стил игре мађарског женског ватерпола, мада не познајемо ову екипу превише. У израелској екипи игра готово 70 посто њихове репрезентације. То значи да ће утакмице бити јаке, а то је нама и неопходно на овом европском путу, јер је наша Лига знатно слабија. Зато нам је важно да играмо у оваквим такмичењима како бисмо напредовали - казала је Слађана Дрезгић, тренер Војводине.
Она је истакла да постоје два сценарија, један је да се остане у Евро купу, а други је Конференс куп, које је једну степеницу ниже такмичење.
- Уколико останемо у Евро купу очекују нас веома снажни ривали, а уколико такмичење наставимо у Конференс купу, ту ће нас дочекати и екипе из Челенџер купа, где смо ми наступали претходне две сезоне. Видећемо овог викенда како ће и они играти. Оно што могу да кажем је да је јако добро што смо, ево, трећу годину за редом домаћини неког европског такмичења. Оно што је циљ овог такмичења је да се покажемо у најбољем светлу, јер верујем да ће ово бити последња сезона где ћете нас видети у овом саставу. Клуб је у тешкој ситуацији и управа нам не пружа довољну подршку, а очекивања од нас су јако велика - рекла је Дрезгићева и позвала навијаче да у што већем броју подрже екипу.
Искусна Ања Швец је истакла да је ово велики искорак за Војводину.
- Очекују нас много јаче утакмице него у претходне две сезоне. Оба тима у групи су јака. Мађарски женски ватреполо је на високом нивоу, а Израелке су много напредовале. Дошле су на ниво мађарског и грчког ватерпола, тако да очекујемо интезивне мечеве. Уколико паднемо у нижи ранг такмичења Коннференс куп, ни тамо нас неће чекати лаки ривали. Надамо се да ћемо успети да прођемо овај квалификациони турнир, што би нам много значило за наш напредак - рекла је Швецова.
Џенифер Кавалканте, која већ другу сезону брани боје Војводине, оптимиста је и верује у свој тим.
- Добро смо се спремале и спаринговале пред овај турнир, тако да очекујем добре резултате. Атмосфера је одлична и верујем да је Војводина одличан тим и да може да прође групу. Уколико не прођемо верујем да ћемо и Конференс купу пружати добре партије - казала је Квалканте.
Текст и фото: Г. Маленовић
Распоред
Петак
Керулети (Мађарска) - Хапоел (Израел) (19)
Субота
Војводина (Србија) - Керулети (Мађарска) (19)
Недеља
Војводина (Србија) - Хапоел (Израел) (19)