(ФОТО, ВИДЕО) КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА ПРЕЖИВЕЛИ ЦРНЕ МИНУТЕ И СЛАВИЛИ У ВИТОРИЈИ Басконија прескочена
Кошаркаши Партизана савладали су Басконију 91:79 у гостима у 5. колу Евролиге и дошли до скора 3-2, док је ривал на 0-5.
С обзиром на то да је тим из Виторије имао много битних изостанака и да је уз то био у веома лошој форми, утисак је био да је победа црно-белих у овом дуелу практично императив. И као да је то унело додатну нервозу у табор Београђана, упркос томе што је екипа Жељка Обрадовића шутерски добро отворила утакмицу и после узастопних погодака Вање Маринковића била у предности.
Поновиле су се бољке из претходних сусрета, када Партизан није на прави начин користио бонус, а уз то је и нападачка продукција опала. Хамиду Диало је био права напаст за одбрану српског представника, али је Обрадовићев састав успео да се искобеља некако и повео 22:20 после прве четвртине.
Диало је водио главну реч и на старту другог дела, посебно је проблематично било то како Басконија лако стиже до поена из рекета и на томе је тим Паола Галбијатија држао прикључак. Када није ишло Партизану, Дилан Осетковски унео је смиреност тројкама, а потом је у игру ушао и Мика Муринен, додуше без значајнијег учинка. Имао је своје моменте и Чарлик Џонс, мада су Двејн Вашингтон и Џабари Паркер пред одлазак на велики одмор подигли ниво и након офанзивног скока Паркера, Београђани су дошли до солидних 48:40.
Одлука Обрадовића да трећу деоницу отвори са Вашингтоном на „двојци“, уместо са Стерлингом Брауном, била је продуктивна по госте. После закуцавања Паркера крунисана је одлична одбрана Партизана у тим моментима, за плус 11 и прву двоцифрену предност. Потом је залиха ишла и до плус 16, када је Џонс био прецизан и црно-бели су полако почели да успостављају апсолутну контролу. Тако се бар тада чинило, да би минути који су уследили потпуно демантовали такву тврдњу.
Све се поклопило повратком Брауна на паркет, Партизан је улазио у нерезонска решења и недовољно био концентрисан у одбрани, што је искористио Клеман Фриш и са две тројке заредом довео Басконију на само минус два пред последњих десет минута (64:66).
Поравнала је Басконија недуго потом и окршај је попримио обрисе драматичног. Сада је сваки посед био битан. Резултатска клатна обележила је тај део, с тим што се чинило да је Партизан корак испред. Имала је Басконија две шансе и да поведе затим, али је испалила два „ер-бола“, након чега је Вашингтон поентирао уз фаул и донео црно-белима плус пет на нешто мање од минут пре краја. Потом је бек Партизана уписао и тројку на истеку напада и решио дуел. Басконија није реализовала напад и све је било јасно – бодови иду у Београд.
Најефикаснији код победника били су Џонс са 18 поена и 10 асистенција и Вашингтон са 17, док је ривала предводио Диало са 20.
Басконија у наредном колу гостује Црвеној звезди, а Партизан дочекује Париз.