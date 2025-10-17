Сахране за суботу, 18. октобар
17.10.2025. 14:38 14:45
Коментари (0)
На Градском гробњу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:
Неђељка Васе Савић (1951) у 09.45
Бранислав Стевана Ђурђев –урна– (1950) у 10.30
Ђуро Симе Раца –урна– (1939) у 11.15
Обрен Бошка Лека (1938) у 12.00
Весна Милована Никшић (1978) у 12.45
Радиша Бранислава Јевтић (1941) у 13.30
Иван Мирка Ковачић (1941) у 14.15
Надежда Живанке Чорда (1936) у 15.00
Ново гробље, Петроварадин
Зоран Зорана Јовичић (1965) у 11.00
Старо гробље, Петроварадин
Петар Јосипа Диздар (1940) у 13.00
Централно гробље, Футог
Остоја Љубана Црепуља (1942) у 11.00