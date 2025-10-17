overcast clouds
16°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Сахране за суботу, 18. октобар

17.10.2025. 14:38 14:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробњу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:

Неђељка Васе Савић (1951) у 09.45

Бранислав Стевана Ђурђев –урна– (1950) у 10.30

Ђуро Симе Раца –урна– (1939) у 11.15

Обрен Бошка Лека (1938) у 12.00

Весна Милована Никшић (1978) у 12.45

Радиша Бранислава Јевтић (1941) у 13.30

Иван Мирка Ковачић (1941) у 14.15

Надежда Живанке Чорда (1936) у 15.00

Ново гробље, Петроварадин

Зоран Зорана Јовичић (1965) у 11.00

Старо гробље, Петроварадин

Петар Јосипа Диздар (1940) у 13.00

Централно гробље, Футог

Остоја Љубана Црепуља (1942) у 11.00

 

сахране
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај