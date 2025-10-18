(ВИДЕО) ОТВОРЕН САЈАМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ У НОВОМ САДУ "За безбрижну старост"
Сајам је отворен свечано у присуству бројних званица, пензионера и представника Града и Покрајине.
Сајам пензионера је отворио Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова:
- Драги пријатељи, корисници пензија, највећа храброст је управо у овој сали и највећи догађај у Српској Атини је ваш сајам, дванаести пут, шести пут у Новом Саду. Нема храбрије мајке од српске, нема храбријег војника од српског, нема домаћина ни сељака, али најхрабрији у популацији јесу управо пензионери не само града Новог Сада већ и Србије. У септембру су повећане пензије, у децембру по најави председника биће још повећања. То сте ви заслужили. Када је Србији било најтеже, сећате се 2012. и 2013. године, због оних који су владали Србијом пре Александра Вучића, управо сте ви помогли, били солидарни и одговорни. Захваљујући вама данас је Србија најразвијенија земља у региону. Неки су хтели да вам одузму право гласа, да не учествујете у друштвеном и социјалном животу. Зато је Србија поносна јер је српски пензионер поносан. Хвала вам и честитам вам месец октобар, месец старијих, Сунчана јесен живота доприноси да и нама нешто млађима и онима иза нас то сунце дође у домове. Србија је поносна и одговорна захваљујући старијим лицима који су много уложили у земљу. Проглашавам овај сајам отвореним.
Након свечаног отварања присутнима се обратила Дина Вучинић, председница Скупштине града.
- За програме намењене пензионерима, плаћене одласке у бање и летовалишта, а за услуге које се реализују путем Геронтолошког центра Новог Сада град је у буџету за ову годину определио 234 милиона динара, а за Удружење пензионера Града Новог Сада 7,2 милиона. Настојимо да створимо добру економску климу како бисмо још више могли да издвојимо за пензионере, као и да улажемо у вртиће, саобраћајну и комуналну инфраструктуру. Ми унапређујемо оно што смо наследили од ваше генерације, развијамо за генерације које долазе које ће овде да подижу своју децу. Можда се наши укупни напори најбоље виде у бројкама: просечна плата се од 2012. са 360 увећала на 1.100 евра, а такође од 2012. отворено је 14 нових фабрика са 50.000 нових радних места. Све то не бисмо успели без одговорне визионарске политике Владе Републике Србије, нашег председника Александра Вучића. Посебно нас радује најављено повећање пензија за децембар које кумулативно од 2024. године износи за децембар 24,4 процента. Желим вам добро здравље, да своје заслужене пензионерске дане проводите што активније дружећи се, путујући, да помажете својим мудрим саветима нама млађима и конструктивним критикама које се заснивају на искуству и мудрости које доноси зрело доба.
Присутне је поздравила и Милена Жарковић, председница Удружења пензионера Нови Сад:
- Позивам кориснике пензија који не знају чиме се бави удружење да дођу да се распитају и да буду наши чланови. Удружење пензионера Града Новог Сада основано је пре 79 година. Све ове године бавили смо се својим примарним циљем да се поправи материјални и социјални положај корисника пензија. Надам се да смо у томе успели. Нови Сад је препознао потребе својих најста суграђа и заједно са локалном самоуправом наравано са Покрајином успели смо да органи много активности и услуга које пружамо нашим корисницима. Град Нови Сад је јединствен по томе што својим најстаријим суграђанима омогућава средствима града сваке године да оду на седмодневни опоравак у бање Србије. Сваке године Град обезбеди средства за једнократну новчану помоћ коју ће надамо се, пензионери добити и ове године. Затим из буџета Града издвајамо знатна средства за клубове корисника пензија да имају где да се окупљају и задовоље своје потребе.