МИЛЕНКОВИЋ НЕМА СРЕЋЕ С ТРЕНЕРИМА: „Шумари“ отпустили Постекоглуa експресно након пораза од Челсија
Анге Постекоглу није више тренер фудбалера Нотингем Фореста, саопштио је премијерлигашки клуб, мање од једног сата после пораза код куће (0:3) од Челсија у мечу 8. кола Премијер лиге.
– Фудбалски клуб Нотингем Форест може да потврди да је после низа разочаравајућих резултата и наступа, Анге Постекоглу разрешен дужности главног тренера са тренутним дејством. Клуб за сада неће давати даље коментаре – стоји у саопштењу.
Постекоглу је пре нешто више од месец дана на клупи „шумара“ наследио Нуна Ешпирита Санта, али је смењен после осам мечева без победе у свим такмичењима.
Фудбалери Челсија победили су као гости Нотингем Форест резултатом 3:0.
После ове победе Челси је тренутно четврти са 14 бодова, док је Нотингем Форест 17. са пет бодова.
Челси је повео у 49. минуту, Педро Нето је био асистент, а стрелац ударцем главом Џош Ачампонг. Три минута после асистенције, Нето се уписао у стрелце и дуплирао предност "плаваца" после додавања Риса Џејмса. Одличну партију Џејмс је крунисао голом у 84. минуту за коначних 3:0.
Српски репрезентативац Никола Миленковић је одиграо цео меч за „шумаре“.