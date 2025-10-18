scattered clouds
15°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИЛЕНКОВИЋ НЕМА СРЕЋЕ С ТРЕНЕРИМА: „Шумари“ отпустили Постекоглуa експресно након пораза од Челсија

18.10.2025. 16:27 16:30
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/Mike Egerton/PA via AP

Анге Постекоглу није више тренер фудбалера Нотингем Фореста, саопштио је премијерлигашки клуб, мање од једног сата после пораза код куће (0:3) од Челсија у мечу 8. кола Премијер лиге.

Фудбалски клуб Нотингем Форест може да потврди да је после низа разочаравајућих резултата и наступа, Анге Постекоглу разрешен дужности главног тренера са тренутним дејством. Клуб за сада неће давати даље коментаре стоји у саопштењу.

Постекоглу је пре нешто више од месец дана на клупи шумара наследио Нуна Ешпирита Санта, али је смењен после осам мечева без победе у свим такмичењима. 

Фудбалери Челсија победили су као гости Нотингем Форест резултатом 3:0. 

После ове победе Челси је тренутно четврти са 14 бодова, док је Нотингем Форест 17. са пет бодова.

Челси је повео у 49. минуту, Педро Нето је био асистент, а стрелац ударцем главом Џош Ачампонг. Три минута после асистенције, Нето се уписао у стрелце и дуплирао предност "плаваца" после додавања Риса Џејмса. Одличну партију Џејмс је крунисао голом у 84. минуту за коначних 3:0.

Српски репрезентативац Никола Миленковић је одиграо цео меч за „шумаре“. 

никола миленковић нотингем форест премијер лига
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај