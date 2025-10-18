ПРВЕНАЦ ИВАНОВИЋА ОВЕ СЕЗОНЕ: Некадашњи играч Воше запечатио победу над Квинс Парк Ренџерсом
18.10.2025. 15:39 15:40
Фудбалери Милвола победили су у гостима Квинс Парк Ренџерс 2:1 у 10. колу Чемпионшипа.
Некадашњи играч Војводине, Михаило Ивановић, који је управо из редова „Старе даме“ отишао на Острво, постигао је првенац ове сезоне.
Ивановић је постигао други гол за свој тим, у четвртом минуту надокнаде првог полувремена. Милвол је до вођства најпре довео Азиз у 36. минуту, а почасни гол за домаћина дао је Берел у 85. минуту.
Милвол је уписао други тријумф у низу, након пораза од Ковентрија и сада је на трећем месту са пет победа, два ремија и три неуспеха.