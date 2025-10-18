overcast clouds
ЗА ДАН ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Атлетске уличне трке 60. пут

18.10.2025. 12:02 12:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
indjija Suki
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

ИНЂИЈА: Поводом дана општине Инђија, 60. по реду Атлетске уличне трке одржаће се у уторак, 21. октобра, од 12 часова.

Као и претходних година, учествују ученици са територије инђијске општине узраста од првог разреда основне школе до четврте године средње школе.

Пријава такмичара биће на дан трке у пријемном центру испред хотела „Гранд“ у центру Инђије од 11 часова. Трчи се улицом Војводе Степе (шетачком зоном). 

Старт трка на 200 метара је испред ОТП банке - Поште, док је старт трка на 500 метара испред Савеза спортова општине Инђија. Циљ свих трка је испред хотела „Гранд“ у центру Инђије.

инђија Дан општине
Војводина Срем
