ЗА ДАН ОПШТИНЕ ИНЂИЈА Атлетске уличне трке 60. пут
18.10.2025. 12:02 12:04
ИНЂИЈА: Поводом дана општине Инђија, 60. по реду Атлетске уличне трке одржаће се у уторак, 21. октобра, од 12 часова.
Као и претходних година, учествују ученици са територије инђијске општине узраста од првог разреда основне школе до четврте године средње школе.
Пријава такмичара биће на дан трке у пријемном центру испред хотела „Гранд“ у центру Инђије од 11 часова. Трчи се улицом Војводе Степе (шетачком зоном).
Старт трка на 200 метара је испред ОТП банке - Поште, док је старт трка на 500 метара испред Савеза спортова општине Инђија. Циљ свих трка је испред хотела „Гранд“ у центру Инђије.