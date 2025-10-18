overcast clouds
15°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОШИН УСПЕХ ИЗ УГЛА БРОЈКИ: Одбрана Новосађана друга најбоља у домаћем првенству

18.10.2025. 12:19 12:23
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалски клуб Војводина објавио је статистичке параметре за сваку похвалу.

Пред наставак сезоне направили смо кратак осврт и на статистичке параметре у којима се наши играчи истичу у Супер лиги Србије – објавили су црвено-бели. 

Одбрана Војводине друга је најбоља у читавом првенству, са тек осам примљених голова.

Лазар Николић је лидер Супер лиге по броју украдених лопти са чак 34!

Драган Росић има 30 одбрана и три утакмице у којима је сачувао мрежу, што га ставља на високо друго место у лиги по том параметру.

Кенијски интернационалац Колинс Сиченџе је 62 пута отклонио опасност пред својим голом, чиме заузима десето место у елитном рангу

фк војводина фудбалери војводине суперлига фудбал
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИРОСЛАВ ТАЊГА И МИЛУТИН ВИДОСАВЉЕВИЋ ОПТИМИСТИ ПРЕД ДУЕЛ ВОЈВОДИНЕ СА РАДНИЧКИМ: Уз подршку са трибина до три бода
Tanjga

МИРОСЛАВ ТАЊГА И МИЛУТИН ВИДОСАВЉЕВИЋ ОПТИМИСТИ ПРЕД ДУЕЛ ВОЈВОДИНЕ СА РАДНИЧКИМ: Уз подршку са трибина до три бода

17.10.2025. 14:32 14:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОША ДИРЕКТНО У ОСМИНИ ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Новосађани имали среће на жребу
спорт

ВОША ДИРЕКТНО У ОСМИНИ ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Новосађани имали среће на жребу

15.10.2025. 14:17 14:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај