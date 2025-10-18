ВОШИН УСПЕХ ИЗ УГЛА БРОЈКИ: Одбрана Новосађана друга најбоља у домаћем првенству
18.10.2025. 12:19 12:23
Фудбалски клуб Војводина објавио је статистичке параметре за сваку похвалу.
– Пред наставак сезоне направили смо кратак осврт и на статистичке параметре у којима се наши играчи истичу у Супер лиги Србије – објавили су црвено-бели.
Одбрана Војводине друга је најбоља у читавом првенству, са тек осам примљених голова.
Лазар Николић је лидер Супер лиге по броју украдених лопти са чак 34!
Драган Росић има 30 одбрана и три утакмице у којима је сачувао мрежу, што га ставља на високо друго место у лиги по том параметру.
Кенијски интернационалац Колинс Сиченџе је 62 пута отклонио опасност пред својим голом, чиме заузима десето место у елитном рангу.