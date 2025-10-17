МИРОСЛАВ ТАЊГА И МИЛУТИН ВИДОСАВЉЕВИЋ ОПТИМИСТИ ПРЕД ДУЕЛ ВОЈВОДИНЕ СА РАДНИЧКИМ: Уз подршку са трибина до три бода
Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга и Милутин Видосављевић оптимисти су пред дуел са Радничким 1923.
Фудбалери „старе даме“ дочекују Крагујевчане у суботу од 18 часова, а управа клуба одлучила је да улаз на овај меч буде слободан. Тањга и Видосављевић су позвали навијаче да у што већем броју подрже тим и да помогну Војводини да се врати на победнички колосек.
– Ова пауза није нам превише донела, пошто и даље имамо доста играча који су под вирусима. Имали смо и неколико репрезентативаца, а тек јуче се вратио Сиченџе. Росић је имао проблем са вирусом и зато није путовао у Андору, Ранђеловић јесте, а последња два дана је тренирао са нама. Урош Николић је и даље ван строја, као и Лукас Барос. После десетак дана придружио нам се Његош Петровић, а Полетановић и Медојевић су такође имали проблема са вирусом. Објективно пред овакву једну битну утакмицу, имамо доста проблема, али са тим морамо да се носимо. Имамо довољан број играча да можемо овај меч да добијемо. Морамо да играмо агресивно, на победу, да будемо храбри, да верујемо у наш квалитет и да верујемо да можемо сваког да победимо. С друге стране, ако не будемо на нашем нивоу, можемо од сваког и да изгубимо. После два пораза и једног ремија у последње три утакмице, морамо да мислимо само на победу. Даћемо све да победимо. Публика би могла да дође у мало већем броју, јер би нам подршка са трибина могла бити од помоћи. Ја нажалост нећу бити на клупи, али ћу бити на стадиону због тог фамозног црвеног картона зато што сам ушао пола метра у терен – рекао је Тањга.
Везиста Милутин Видосављевић такође верује да уз помоћ са трибина Воша може до три бода.
– Очекује нас једна веома тешка утакмица, која је за нас од великог значаја, јер знамо какви су резултати у последњих неколико мечева. Морамо да изађемо на терен и да будемо максимално агресивни. Победа би нам у овом моменту много значила. Сваки играч који почне меч и који уђе са клупе даће свој максимум. Позвао бих и наше навијаче да дођу у што већем броју, јер сви заједно можемо да направимо много. Раднички је једна организована екипа и неће бити лако. Анализирали смо ривала, али гледамо само нас и желимо да дамо максимум да освојимо три бода – истакао је Видосављевић.
Крагујевчани су такође у благој кризи резултата, али Тањга истиче да гледа само у своје двориште.
– Не смемо да заборавимо да су они имали гостовање Црвеној звезди, ми Партизану, али добро. Нормално да и они очекују много од ове утакмице. Ми знамо да су они добро организован тим, играју добар фудбал, у међувремену су променили тренера. Неке ствари су поправили. Гледамо наш тим и наша посла, желимо да искористимо њихове слабости, да истакнемо наше квалитете и само у том правцу треба да размишљамо. Идемо меч по меч, да скупљамо бодове, па ћемо на крају да рачунамо све. Нема алибија, морамо да дајемо све од себе на терену – каже Тањга.
Одговорио је и на питање о потенцијалном саставу у односу на дуел са Партизаном пре две седмице.
– Увек морамо да гледамо да имамо два бонуса. Некада се прилагођавамо ривалу, некада форми тих играча, јер су они млади и не можемо увек толико да их оптерећујемо да играју на сваком мечу. Зато смо често на бонус местима мењали играче. Неке измене смо морали да правимо због одлазака играча, као што је Бамиделе. Било је и повреда, казни и били смо принуђени на неке ротације. Задовољан сам био игром против Партизана, нисмо имали среће да дамо гол. Наш отпор са десеторицом је био показатељ да можемо да играмо против сваког. Видећемо шта доноси нови дан, јер сваки дан се појавио неки нови који има стомачни вирус – закључио је Тањга.
Утакмица Војводина – Раднички 1923 на програму је у суботу од 18 часова уз директан пренос на каналу Арена спорт 4.