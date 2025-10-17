overcast clouds
17.10.2025.
Нови Сад
ТО ЈЕ КОШАРКА.... Жељко Обрадовић о позитивним стварима у Виторији

17.10.2025. 23:20
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Партизана савладали су екипу Басконије 91:79 у петом колу Евролиге.

– Сјајно смо почели, играли смо добро, направили разлику, а после смо постали нервозни, не знам зашто, али вратили смо се. На крају смо у последња три минута дошли на ниво који је потребно. Такмичарски је јака сезона, свако може сваког да победи, није лако играти два пута у 48 сати, али неке позитивне ствари су се данас показале, али не баш све. То је кошарка – рекао је Жељко Обрадовић.

 

Б92

кк партизан Жељко Обрадовић
