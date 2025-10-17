ТО ЈЕ КОШАРКА.... Жељко Обрадовић о позитивним стварима у Виторији
Кошаркаши Партизана савладали су екипу Басконије 91:79 у петом колу Евролиге.
– Сјајно смо почели, играли смо добро, направили разлику, а после смо постали нервозни, не знам зашто, али вратили смо се. На крају смо у последња три минута дошли на ниво који је потребно. Такмичарски је јака сезона, свако може сваког да победи, није лако играти два пута у 48 сати, али неке позитивне ствари су се данас показале, али не баш све. То је кошарка – рекао је Жељко Обрадовић.