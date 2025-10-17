overcast clouds
ВЕЛИКОМ ТИМУ ОВО НЕ СМЕ ДА СЕ ДЕШАВА: Тренер Реала Скариоло честитао Звезди

17.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ

Кошаркаши Црвене звезде победили су у Београду Реал Мадрид резултатом 90:75 у мечу петог кола Евролиге.

Очигледна је разлика између ефикансости на мечевима на гостовању и код куће. Не сме да се дешава великом тиму. Добро смо почели, изгубили смо контролу. Звезда је повећала физикалност игре. Честитам Звезди, идемо на наредну утакмицу, немамо другу солуцију – рекао је тренер Реала Серђо Скариоло.

 

Б92

