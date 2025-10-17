ВЕЛИКОМ ТИМУ ОВО НЕ СМЕ ДА СЕ ДЕШАВА: Тренер Реала Скариоло честитао Звезди
17.10.2025. 21:34 21:35
Кошаркаши Црвене звезде победили су у Београду Реал Мадрид резултатом 90:75 у мечу петог кола Евролиге.
– Очигледна је разлика између ефикансости на мечевима на гостовању и код куће. Не сме да се дешава великом тиму. Добро смо почели, изгубили смо контролу. Звезда је повећала физикалност игре. Честитам Звезди, идемо на наредну утакмицу, немамо другу солуцију – рекао је тренер Реала Серђо Скариоло.