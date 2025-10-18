ЈАНИК СИНЕР САВЛАДАО АЛКАРАЗА тријумф у Ријаду на Слему шест краљева
18.10.2025. 22:50 23:00
Италијански тенисер Јаник Синер освојио је егзибициони турнир "Слем шест краљева" у Ријаду, пошто је вечерас победио Шпанца Карлоса Алкараза резултатом 6:2, 6:4.
Меч је трајао сат и 13 минута.
Алкараз је први тенисер света, док је Синер други на АТП листи.
Италијански тенисер је у првом сету направио два брејка, док је у другом одузео сервис Алкаразу и тако дошао до победе и трофеја.
Амерички тенисер Тејлор Фриц освојио је треће место, пошто му је Новак Ђоковић предао меч при резултату 7:6 (7:4).