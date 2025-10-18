broken clouds
ТСЦ ИЗГУБИО ОД ПАРТИЗАНА: Минималац црно-белих у Бачкој Тополи

18.10.2025. 20:37 20:38
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Фото: ФК ТСЦ

Фудбалери Партизана савладали су ТСЦ 1:0 у Бачкој Тополи у оквиру 11. кола Суперлиге Србије.

Црно-бели су се тријумфално вратили са паузе и однели важна три бода са тешког гостовања. Ово је била и прва победа за Срђана Благојевића откако предводи Парни ваљак против овог ривала.

Није било нимало лако Партизану на северу Србије. За ову победу ће сви саиграчи морати да "часте" Марка Милошевића који је чинио чуда међу стативама.

Уиграна акција из корнера, комбиновали су Вукотић и Милошевић, а црногорски везиста је послао лопту на 11 метара, где се ушуњао Карабељов и погодио мрежу у 42. минуту. 

 

Б92

фк тсц
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
