(ФОТО) ДВОСТРУКО ВИШЕ ТУРИСТА НЕГО ПРОШЛЕ ГОДИНЕ, А НЕ ДОЛАЗЕ САМО ЗБОГ ШОПИНГА! Овај сремски град све је посећенији, а ево и због чега
Општина Инђија бележи све више долазака туриста, па је у овој години од јануара до августа забележено 6.516, а у прошлој за исти тај период је забележено 3.275 долазака, показују подаци Републички завод за статистику.
Директор Туристичке организације Инђија Слободан Милновић је за “Дневник” рекао да је леп одзив туриста јер је реч о атрактивној локацији, која се налази између два града, а при том има богату историју, природне лепоте и разноврсне активности.
- Инђија је многима асоцијација за аутлет, али мимо тога, туристи често долазе у Келтско село, које бележи све више посета деце школског узраста. Имамо винарије које су награђиване и високо се котирају и ван граница Србије. Ту су и многобројни верски објекти на територији наше општине. Поменуо бих и споменик битке код Сланкамена. Наиме, једна од најзначајних и најкрвавијих битка одиграла се 1691. године изнад Старог Сланкамена – казао је Милновић.
У близни се налази и споменик природе лесни профил код Старог Сланкамена један од три највреднија локалитета овог типа у свету и који се може поредити са лесним наслагама у Кини и Централној Азији.
- Време је да богату историју наших села ставимо и на светску мапу, а Сланкамен је прво име на тој листи. Када је реч о лесном профилу, имали смо разговоре са ресорним Покрајинским секретаријатом и настојимо да у тој сарадњи пронађемо начине да промовишемо тај део Сланкамена – казао је Милновић за наше новине.
Говорећи о смештајним капацитетима овог сремског места, он је рекао да је последњих година овде изграђено неколико нових угоститељских објеката, али да је у току и изградња нових, јер је Инђија занимљива туристима али и људима из света различитх свера пословања.
Посетиоци Инђије имају на располагању три сувенирнице, једну у Старом Сланкамену, Келтском селу и у Инфо центру у Општини Инђија.
- Трдумо се да посетиоцима понудимо аутентичне сувенире за наше место, али и за саме локације у којима су сувенири понуђени – закључио је Милновић.
Пројекат “У срцу Војводине – сликом и словима кроз Инђију” реализује Дневник Војводина Пресс, а суфинансиран је из буџета Општина Инђија. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.