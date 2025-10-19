ГОЛЕАДА ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ПРОТИВ ИМТ-а: Хет-трик Иванића, Арнаутовић и Костов "испратили" капитена
Фудбалери Црвене звезде убедљиво су победили ИМТ (6:1), у мечу 12. кола Суперлиге Србије.
На стадиону "Рајко Митић" није било навијача јер су црвено-бели кажњени са два меча суспензије због инцидената на утакмици са крагујевачким Радничким.
Сусрет су обележили Мирко Иванић са хет-триком, Марко Арнаутовић је уписао гол и две асистенције, баш као и Василије Костов.
Допринос је имао и Лука Зарић са голом и асистенцијом, док је једини стрелац за госте био Алекса Митић.
Тиха и поспана атмосфера као да је успавала играче на почетку сусрета, с тим да затишје није било трајало. Већ у 16. минуту Арнаутовић је, после додавања Костова у празан простор, савладао Браћа. Аустријски репрезентативац је учествовао и код наредна два гола домаћих, када је прецизан био Иванић. Најпре је у 23. минуту пронашао Иванића после контранапада и лоше реакције Касаса. Мало пре поготка, ИМТ је тражио пенал после једног дуела Учене са ривалом, али Ивковић ништа није свирао. Капитен црвено-белих је погодио и у 45. минуту. Слична акција, Арнаутовић је спољном пронашао Иванића, лопта је качила Новичића, али таман толико да дође до Мирка, који је левом ногом матирао Браћа.
Наставак меча донео нам је нападе ИМТ-а и једну добру интервенцију после продора и шута Жагара. Све је то било кратког даха, пошто је Иванић комплетирао хет-трик у 54. минуту, после друге асистенције Костова. Све је кренуло од Арнаутовића, који је додао Костову, овај кроз ноге ривалу до Иванича, коме није било тешко да и трећи пут матира Браћа. Убрзо су Иванић и Арнаутовић изашли из игре, Радоњић већ на полувремену, док је нешто касније млади Авдић затражио промену због повреде. Капитенска трака завршила је на руци новопеченог репрезентативца Костова, који је у 71. минуту лепо погодио главом после центаршута Зарића. Утешни гол за ИМТ постигао је Алекса Митић у 79. минуту. Лепо и снажно је погодио даљи угао голмана Матеуса. Голеади ту није било краја, пошто је и Зарић, после асистенције, успео да постигне и гол. Милсон је у 84. минуту најпре погодио пречку, да би се лопта одбила право на ногу Зарићу.
Црвено-бели су задржали максималан учинак, имају свих 10 победа и 30 бодова, док је ИМТ остао 12. са 13 поена.
Црвена звезда – ИМТ 6:1 (3:0)
БЕОГРАД: Стадион: „Рајко Митић“. Без присуства гледалаца. Судија: Марко Ивковић (Лајковац). Стрелци: 1:0 – Арнаутовић у 16, 2:0 – Иванић у 23, 3:0 – Иванић у 45, 4:0 – Иванић у 54, 5:0 – Костов у 72, 5:1 – Митић у 80, 6:1 – Зарић у 84. минуту.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Матеус – Сеол, Родригао, Учена, Авдић (од 66. Лековић) – Крунић (од 46. Елшник), Хандел – Радоњић (од 46. Зарић), Костов, Иванић (од 60. Милсон) – Арнаутовић (од 60. Дуарте).
ИМТ: Браћ – М. Луковић, Јевтић, Сисако, Касас – Новичић, Крстић – Радочај (од 46. Жагар), Тил (од 70. Тил), Карамоко (од 46. Кијанкула) – Митић.