НЕ РАЗМИШЉАМО О БРАГИ – Милојевић само о ИМТ-у: Схватамо озбиљно ову утакмицу

18.10.2025. 17:52
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде ће у недељу од 19.30 часова на стадиону “Рајко Митић” угостити екипу ИМТ у оквиру 12. кола Суперлиге Србије.

Пре утакмице је на питања представника медија одговарао шеф стручног штаба Владан Милојевић.

Представнике медије је занимало да ли се Крунић опоравио, као и да ли ће конкурисати за тим.

– Раде Крунић је спреман - рекао је Милојевић.

Репрезентативна пауза је завршена а стратег црвено-белих је открио да ли ће моћи да рачуна на све играче.

Имамо један проблем са Глазером, а остали играчи су се сви вратили мање-више здрави након репрезентативних обавеза.

Говорио је Милојевић и о предстојећа два меча против екипе ИМТ и Браге.

– ИМТ је једна суперлигашка екипа која има своје циљеве и квалитет. Ми ову утакмицу схватамо веома озбиљно и апсолутно смо фокусирани само на њу. О Браги не размишљамо у овом тренутку, све мисли су нам усмерене на дуел са екипом ИМТ – закључио је Милојевић.

Спорт Фудбал
