НЕ РАЗМИШЉАМО О БРАГИ – Милојевић само о ИМТ-у: Схватамо озбиљно ову утакмицу
Фудбалери Црвене звезде ће у недељу од 19.30 часова на стадиону “Рајко Митић” угостити екипу ИМТ у оквиру 12. кола Суперлиге Србије.
Пре утакмице је на питања представника медија одговарао шеф стручног штаба Владан Милојевић.
Представнике медије је занимало да ли се Крунић опоравио, као и да ли ће конкурисати за тим.
– Раде Крунић је спреман - рекао је Милојевић.
Репрезентативна пауза је завршена а стратег црвено-белих је открио да ли ће моћи да рачуна на све играче.
– Имамо један проблем са Глазером, а остали играчи су се сви вратили мање-више здрави након репрезентативних обавеза.
Говорио је Милојевић и о предстојећа два меча против екипе ИМТ и Браге.
– ИМТ је једна суперлигашка екипа која има своје циљеве и квалитет. Ми ову утакмицу схватамо веома озбиљно и апсолутно смо фокусирани само на њу. О Браги не размишљамо у овом тренутку, све мисли су нам усмерене на дуел са екипом ИМТ – закључио је Милојевић.