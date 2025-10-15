ИТАЛИЈАНИ ТВРДЕ: Милојевић селектор, Коларов тренер Звезде
Занимљиви наводи нам стижу из Италије, којим се решава питање наредног селектора Србије, а последично томе и тренера Црвене звезде.
Прву улогу би преузео Владан Милојевић, док би га у Љутице Богдан заменио Александар Коларов.
Како сазнаје "Калчомеркато", црвено-бели у асистенту Интера виде идеалног наследника за Милојевића у случају да овај добије посао по одласку Драгана Стојковића.
Пикси је напустио селекторско место после пораза од Албаније у Лесковцу којим смо највероватније остали без места на наредном Мундијалу, а Милојевићево име је само једно од оних које провејавају на листи потенцијалних кандидата да упражњену позицију попуне.
Уколико до тога дође, Италијани тврде да ће га заменити Коларов који тек што се вратио на "чизму" где је десна рука Кристијана Кивуа, тренера миланског тима.
Иако никада није играо за сениоре Црвене звезде, Коларов је био у млађим категоријама клуба. Оно што може да брине челнике српског шампиона јесте мањак његовог тренерског искуства, ког на клупском нивоу уопште нема. До сада је, током кратког периода, био само селектор Србије у узрасту до 21 године.
"Калчомеркато" закључује да, иако примамљива, ова понуда неће подразумевати да Коларов одмах на њу и пристане без размишљања, с обзиром на то да је важна фигура међу "неразурима". Неки од играча су се и заузели за његов повратак у Ломбардију.