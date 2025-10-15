overcast clouds
ПОВРАТАК У СРЕДЊИ ВЕК УЗ ОКЛОПЕ, БОРБЕ, КОТЛИЋ Витешки дани у Келтском селу у Инђији, 25. октобра

15.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Сремске вести
село
Фото: youtube printscreen/Srbija u kadru

У суботу, 25. октобра, Келтско село у Инђији биће домаћин несвакидашњег догађаја који ће посетиоце вратити у време средњег века – Витешки дан, манифестација посвећена историји, традицији и витешкој култури.

Од 10 до 18 часова, сви који се затекну у Келтском селу моћи ће да уживају у приказима правих витешких борби, демонстрацијама средњовековног оружја и оклопа, као и представљању старих заната који су обележили једно прошло време.


Посебна атракција биће бесплатна дегустација пасуља и рибље чорбе из котлића, припремљених по традиционалној рецептури, што ће додатно употпунити аутентичан амбијент манифестације.
Организатори поручују да је улаз за децу потпуно бесплатан, чиме је овај догађај идеална прилика за породични излет и едукативну забаву на отвореном.


Витешки дан у Келтском селу организује се уз подршку витешких удружења и Туристичке организације општине Инђија, а догађај обећава богат садржај за све узрасте.
Видимо се у Келтском селу – месту где историја оживљава!

Сремске вести

Војводина Срем
