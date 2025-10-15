ФРИЦ У ПОЛУФИНАЛУ У РИЈАДУ: Победио Зверева на егзибиционом турниру
Амерички тенисер Тејлор Фриц пласирао се у полуфинале егзибиционог турнира "Слем шест краљева" у Ријаду, пошто је победио Немца Александра Зверева резултатом 6:3, 6:4.
Меч је трајао 60 минута. Зверев је трећи тенисер света, док је Фриц четврти на АТП листи.
Фриц је знатно боље ушао у меч од Зверева, одузео му сервис већ у другом гему и ту предност одржао до краја сета. Највеће проблеме је имао у седмом гему, када се сусретао са три брејк шансе за ривала, али у правом моменту је погађао први сервис, да би из другог ударца решавао поене. Саша је сигурнији био на почетку наставка, али не задуго, пошто је Фриц у трећем гему дошао до три везане брејк лопте. Прве две није искористио, али трећу јесте – Зверев је форхенд послао у мрежу. Сервери су до краја сусрета били сигурни, па је и Фриц однео рутинску победу, седму узастопну против Зверева.
Фриц ће у полуфиналу играти против најбољег тенисера света Карлоса Алкараза.
У другом полуфиналу играће Новак Ђоковић и победник меча између Јаника Синера и Стефаноса Циципаса.