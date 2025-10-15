few clouds
ФРИЦ У ПОЛУФИНАЛУ У РИЈАДУ: Победио Зверева на егзибиционом турниру

15.10.2025. 20:27 20:29
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Б92
Коментари (0)
fric
Фото: Youtube Printscreen/Tennis TV

Амерички тенисер Тејлор Фриц пласирао се у полуфинале егзибиционог турнира "Слем шест краљева" у Ријаду, пошто је победио Немца Александра Зверева резултатом 6:3, 6:4.

Меч је трајао 60 минута. Зверев је трећи тенисер света, док је Фриц четврти на АТП листи.

Фриц је знатно боље ушао у меч од Зверева, одузео му сервис већ у другом гему и ту предност одржао до краја сета. Највеће проблеме је имао у седмом гему, када се сусретао са три брејк шансе за ривала, али у правом моменту је погађао први сервис, да би из другог ударца решавао поене. Саша је сигурнији био на почетку наставка, али не задуго, пошто је Фриц у трећем гему дошао до три везане брејк лопте. Прве две није искористио, али трећу јесте – Зверев је форхенд послао у мрежу. Сервери су до краја сусрета били сигурни, па је и Фриц однео рутинску победу, седму узастопну против Зверева.

Фриц ће у полуфиналу играти против најбољег тенисера света Карлоса Алкараза.

У другом полуфиналу играће Новак Ђоковић и победник меча између Јаника Синера и Стефаноса Циципаса.

тениски турнир тејлор фриц александар зверев
Извор:
Танјуг/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
