Велики српски писац био је судбински везан за Нови Сад СПЕКТАКУЛАРАН КОНЦЕРТ на Трибини младих у част ДАНИЛУ КИШУ
Чланица Градског већа за културу Маја Черемиџић Шаиновић присуствовала је концерту одржаном на Трибини младих Културног центра Новог Сада, који је организован поводом 36 година од смрти Данила Киша, једног од најзначајнијих европских писаца 20. века.
Концерт у част Данила Киша организовало је Удружење „Дунавска соната“, уз подршку Града Новог Сада, а уметнички програм извели су камерни састав „Дуо Соната“ и сопран Оливера Болта.
Данило Киш, један од најзначајнијих писаца 20. века, који је шест пута био номинован за Нобелову награду, судбински је везан за Нови Сад. До своје осме године живео је у данашњој Ћирпановој улици, одакле је његов отац 1942. године одведен током Новосадске рације, а потом депортован у Аушвиц. Ћирпанова улица је Улица дивљих кестенова из његових дела. Успомене на Нови Сад Киш је овековечио у „Раним јадима“, а приповетка „Улица дивљих кестенова“ директно референцира управо на Ћирпанову улицу.У знак сећања, поводом 15. октобра, Град Нови Сад је током претходних година у тој улици засадио 17 стабала дивљег кестена, као живи омаж писцу. Нови Сад је Европска престоница културе и део Унескове мреже креативних градова, а кроз иницијативе, какав је концерт у част Киша, негује културно наслеђе и сећање на велике уметнике. Такође, у Новом Саду се одржава и Међународни фестивал прозе „Прозефест“, у организацији Културног центра Новог Сада, на ком је током последњих десет година наступило пет добитника Нобелове награде, рекла је након концерта Маја Черемиџић Шаиновић.