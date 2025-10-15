НОВОСАДСКИ КОШАРКАШИ ПРЕСЛИШАЛИ ПРИМОРЈЕ У АБА 2 ЛИГИ Вошина нападачка рапсодија
Кошаркаши Војводине преслишали су Приморје 99:82 на свом паркету и на најбољи начин отворили нову сезону у АБА 2 лиги.
Имала је екипа Марка Димитријевића проблема са инспирисаним супарником на старту, мада је било јасно да домаћи нису одмах ухватили ритам, па је Приморје после 10 минута водило 21:18. Међутим, уследила је права рапсодија црвено-белих у наставку - 33 постигнута поена у другом делу довољно говоре о томе.
Доминирали су Александар Стоименов и Ранко Симовић и показали због чега су међу најбољим појачањима Новосађана у овој сезони. Период одличне игре закључио је Марко Кљајевић поенима за 51:42 за Војводину на полувремену.
Нису планирали домаћи да се зауставе. Бројали су до 32 у трећем кварталу и последњих 10 минута чекали са 83:60, тако да је питање победника било решено. Четврту деоницу обележило је искључење гостујућег тренера Павла Рогановића због бројних преговора. Касније је стратег Приморја и уложио жалбу на суђење.
Најзаслужнији за тријумф били су сјајни Марко Љубичић са 16 поена, 10 асистенција и шест скокова и Симовић са 16, уз седам скокова, четири асистенције и три украдене лопте. На другој страни, бољи од осталих био је Александар Даниловић са 25 поена и 10 скокова.
В. М. П.
Војводина - Приморје 99:82 (18:21, 33:21, 32:18, 16:22)
НОВИ САД: Мала сала Спенса, гледалаца: 200, судије: Давидов, Антовски, Зафировски.
ВОЈВОДИНА: Цимбаљевић 3, Љубичић 16 (10 ас, 6ск), Шормаз, Сешн 7, Калем, Милисављевић 12, Стоименов 13, Симовић 16 (7ск), Зотовић, Стајчић 14, Краљевић 10, Стаки 8.
ПРИМОРЈЕ: Пековић 4, Драшковић, Ракочевић 21, Сеферовић, Мићовић 9 (7ск, 9ас), Вељић 7, Даниловић 25 (10ск), Газибеговић 2, Грковић 6, Гутовић, Гргутовић, Ђуровић 8.