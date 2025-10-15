ЈАПАНСКА ДОНАЦИЈА БАНЦИ ХРАНЕ У ИРИГУ Стигао виљушкар за лакши рад у магацинима
Донација Амбасаде Јапана, виљушкар за утовар и транспорт хране вредан 26.000 евра, уручена је данас Банци хране Војводине у Иригу, а потпредседник Покрајинске владе Томислав Жигманов указао је на значај донираног возила за рад ове хуманитарне организације.
„Овај дар Амбасаде Јапана сигурно ће умногоме олакшати манипулацију и уопште рад с робом у магацинима, као и у процесима слања хране онима којима је намењена. Стога дугујемо велику захвалност дародавцима, народу Јапана“, рекао је Жигманов и додао да је то држава која има развијену културу давања и од које се у том погледу може много научити.
Жигманов је истакао важност друштвено одговорног пословања привредних субјеката, као и њихове сарадње са цивилним сектором у различитим програмима солидарности са најрањивијим и најсиромашнијим деловима друштва, саопштено је из Покрајинске владе.
„Банка хране Војводине представља одличан пример грађанске иницијативе, која кроз партнерства са привредним сектором својим хуманитарним радом доприноси борби против глади и смањењу сиромаштва, пружајући свакодневну подршку угроженим категоријама становништва бесплатном поделом прехрамбених производа“, рекао је Жигманов.
Он је поручио да ће Покрајинска влада наставити да ради на афирмацији друштвено одговорног пословања, подржавајући активности социјалних предузећа и пружајући конкретну подршку за боље услове рада организацијама цивилног друштва у подручју хуманитарне делатности.
„Покрајинска влада је, преко Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, подржала програме Банке хране Војводине у протеклом периоду са готово два милиона динара. Свесни смо да је сарадња са државним институцијама и привредним субјектима кључна за одрживост и проширење оваквих иницијатива“, закључио је Жигманов.
На церемонији се обратио и амбасадор Јапана у Републици Србији Имамура Акира који је подсетио на то да се сутра обележава Светски дан хране, који има за циљ да подигне свест о недостатку хране и неухрањености у свету и подстакне на колективну акцију како би сви људи имали приступ довољним количинама безбедне и нутритивне хране.
Он је изразио задовољство што Банка хране Војводине служи као одличан пример ових иницијатива.
Амбасадор је том приликом најавио да ће Банка, захваљујући подршци Европске уније, ускоро добити ново складиште површине 150 квадратних метара, што ће бити значајно проширење капацитета те организације.
На свечаности се обратио и директор Банке хране Војводине Срђан Будимчић, који је изразио захвалност Покрајинској влади и потпредседнику Жигманову на континуираној и несебичној подршци, као и Амбасади Јапана на великодушности и указаном поверењу.
Банка хране Војводине је хуманитарна организација основана с циљем да помогне социјално угроженим породицама у Војводини.
У првих девет месеци текуће године Банка је поделила 1.200 тона хране, док је прошле године прослеђено 927 тона добијених од донатора, наводи се у саопштењу.