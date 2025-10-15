overcast clouds
15°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ У ПЕТАК СА ФАРАНИМА У ЕВРОКУПУ (18): Све сем пролаза било би чудо

15.10.2025. 14:08 15:23
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
АРКУС лига
Фото: АРКУС лига

Рукометаши Војводине, освајачи Еврокупа 2023. године, поново су на европској сцени и поново имају највише амбиције. Након две солидне сезоне у Лиги Европе, црвено-бели су се вратили у трећи ранг европских такмичења, где желе да понове историјски успех.

Новосађани у петак од 18 часова у Спортском центру Слана бара дочекују екипу Ст.И.Ф са Фарских Острва у другом колу Еврокупа. Иако ће формално домаћини бити Фарани, реванш се игра у недељу, такође у Новом Саду и у истом термину.

Екипа Владана Матића не зна за пораз у овој сезони. Последњу победу уписали су против Динама из Панчева, чиме су потврдили спремност за повратак на трон у домаћем првенству.

– Након анализе противника јасно нам је да је реч о младој екипи која игра типичним скандинавским стилом. Свесни смо нашег квалитета и две победе не би требало да се доводе у питање. На ове утакмице гледамо као на припрему за оно што нам следи. Играмо добро у првенству и нема разлога да тако не наставимо и у Европи. Надам се доброј посети публике, која би навијањем наградила наше добре партије – поручио је Матић.

Један од најталентованијих младих рукометаша Србије, Ђорђе Драшко, успешно је оперисан и сада му следи период опоравка. Најмлађи од тројице браће Драшко играо је са повредом рамена на кадетском првенству Европе, па га сада очекује пауза пре повратка на терен у дресу Војводине.

Остаје жал што је Владан Матић имао план да му додели важну улогу у тиму, и како је сам рекао – од 30 до 40 минута по утакмици.

РСС Вошин кутак рк војводина
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај