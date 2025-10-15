РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ У ПЕТАК СА ФАРАНИМА У ЕВРОКУПУ (18): Све сем пролаза било би чудо
Рукометаши Војводине, освајачи Еврокупа 2023. године, поново су на европској сцени и поново имају највише амбиције. Након две солидне сезоне у Лиги Европе, црвено-бели су се вратили у трећи ранг европских такмичења, где желе да понове историјски успех.
Новосађани у петак од 18 часова у Спортском центру Слана бара дочекују екипу Ст.И.Ф са Фарских Острва у другом колу Еврокупа. Иако ће формално домаћини бити Фарани, реванш се игра у недељу, такође у Новом Саду и у истом термину.
Екипа Владана Матића не зна за пораз у овој сезони. Последњу победу уписали су против Динама из Панчева, чиме су потврдили спремност за повратак на трон у домаћем првенству.
– Након анализе противника јасно нам је да је реч о младој екипи која игра типичним скандинавским стилом. Свесни смо нашег квалитета и две победе не би требало да се доводе у питање. На ове утакмице гледамо као на припрему за оно што нам следи. Играмо добро у првенству и нема разлога да тако не наставимо и у Европи. Надам се доброј посети публике, која би навијањем наградила наше добре партије – поручио је Матић.
Један од најталентованијих младих рукометаша Србије, Ђорђе Драшко, успешно је оперисан и сада му следи период опоравка. Најмлађи од тројице браће Драшко играо је са повредом рамена на кадетском првенству Европе, па га сада очекује пауза пре повратка на терен у дресу Војводине.
Остаје жал што је Владан Матић имао план да му додели важну улогу у тиму, и како је сам рекао – од 30 до 40 минута по утакмици.